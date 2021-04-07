Автори 2 сезону "Папіка" ще перед стартом проєкту анонсували, що на глядачів чекає чимало сюрпризів. У 13 і 14 серіях проєкту це можна особливо простежити, адже Ліза і Олександр Меркулов вирішили змінити своє життя і помінятись роботами.

Після скандалу з продюсером Ліза Якушева так і не змогла побудувати сольну кар'єру. Дівчині пропонували тільки низькорейтингові шоу та інтерв'ю, які не додавали їй популярності. Водночас продюсер замінив її на іншу вокалістку, представивши публіці нову артистку Шеву Лі.

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Коштів у головних героїв "Папіка 2" залишалось все менше. Покинувши елітну квартиру в центрі Києва, Ліза і Олександр Меркулов мандрували містом у пошуках дешевого житла. У 13 і 14 серіях Ліза зрозуміє, що Папік – не найкращий продюсер. Тому вона поміняється з ним роботою: тепер Дід буде проходити кастинги, а вона дбатиме про його графік.

"Папік" 2 сезон 13 серія: сюжет

У 13 серії "Папіка 2" Ліза Якушева і Олександр Меркулов залишились без даху над головою. Тому шалена парочка вирушила до будинку для людей похилого віку, які колись були артистами. І тут їм таки знайшли місце для ночівлі, але умови були зовсім не такі, як очікувала Ліза. Тому весь наступний день дівчина те і робила, що скаржилась на життя і звинувачувала Діда у всіх цих пригодах. Від цього Олександр Меркулов ледь не впав у депресію, перестав говорити з іншими і їсти.

Щоб врятувати чоловіка, Ліза влаштувала для нього сюрприз. Випадково під час сварки Меркулов зайшов у зал, де проходили кастинги до нового закордонного серіалу. Режисеру сподобався харизматичний актор у віці, тому його затвердили на одну з головних ролей.

А тим часом у будинку для пенсіонерів поширились чутки: хто ж така Ліза для Меркулова. Спростували всі припущення самі головні герої, які зізнались, що один для одного ніким, але водночас і всім.

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"Папік" 2 сезон 14 серія: сюжет

Ельдар терміново прилетів до України, щоб повернути Лізу. І зустріч з коханим – це те, про що мріяла дівчина. Вона вибачилась за егоїстичну поведінку і почала пакувати речі для поїздки в Італію.

Тим часом Олександр Меркулов активно знімався у проєкти, який продюсує Жан-Клод Ван Дамм. Перед від'їздом Ліза вирішила допомогти Діду, домовившись про кращу кімнату для нього, вирішивши всі питання з водійськими правами і машиною. Та за останні послуги Ліза повинна була заспівати в ресторані, куди Меркулов запросив Катерину Сергіївну. Та і тут дівчина втрутилась і допомогла Діду.

На знак вдячності Олександр Меркулов приготував для Лізи сюрприз, який може обернутись для обидвох черговими пригодами.

Головні актори серіалу "Папік 2":