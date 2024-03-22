Знайшла сили жити для людей: де зараз і чим займається відома українська акторка Ада Роговцева

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева стала великою опорою для багатьох українців під час війни. Вона давно виступає проти путінського режиму, відверто висловлюючи свою ненависть до росіян. А також продовжує активно допомагати навіть у свої 86 років.

Роговцева, як ніхто інший, знає, що таке труднощі, тому допомагає іншим людям полегшити їхнє життя. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз українська акторка і чим займається у складний для України час.

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Де зараз Ада Роговцева

Актриса має стійку позицію, вона відверто проти війни та російської агресії. Роговцева регулярно відвідує військових та підтримує захисників нашої країни з 2014 року. Попри свої 86 років, вона не має наміру йти на пенсію. Актриса і досі активно виступає на сцені.

"Ми їздимо з нашими концертними програмами по батальйонах, по базах. Раніше були на передовій, а зараз не пустять вже і правильно зроблять. А раніше їздили, я війну знаю. Я хлопців знаю, і вони мене. Ми любимо одне одного", – каже акторка.

Хоча Ада Роговцева досі грає виставу у театрі, вона наголошує на тому, що найголовніше зараз – працювати на перемогу України. Вона активно волонтерить і думає насамперед про тих, кому сьогодні найважче.

Я не можу відсторонитися, нічого не робити. Я волонтерю в хаті. Хлопці приходять митися, пратися. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять в пакетику мокрі шкарпетки, то я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки,

– розповідала Роговцева.

Роговцева також повідомила, що її онук і зять – добровольці, а донька і невістка керують волонтерським пунктом, де надають допомогу в усіх можливих справах. Акторка закликає єднатись і працювати разом для нашої перемоги, так, як вона це робить сьогодні зі своїми близькими.

Треба одне за одного триматися, бути з сім'єю. Найголовніше, що є у світі – твої рідні. Кров до крові має збиратися й одне про одного дбати. Не розкидатися так по всьому світі,

– каже Ада Роговцева.

Ада Роговцева: що відомо про акторку

Ада Роговцева розпочала свій творчий шлях ще в ранньому віці. З юності вона володіла вмінням писати вірші та вдало їх декламувати. Проте, думки про сцену тоді у неї не виникали – вона мріяла стати журналісткою. Тільки за порадою подруги вона вирішила спробувати свої сили в театральному інституті. І виявилось, що це був правильний вибір.

Театру Ада Миколаївна присвятила 35 років.

Навчання в театральному інституті привело Аду Роговцеву не лише до кар'єри в кіно, але й подарувало їй кохання на все життя – її чоловіка Костянтина Степанкова. Костянтин Петрович був викладачем молодої акторки, але це не завадило їм закохатися одне в одного. Вони провели разом 46 років, але у 2004 році Степанков помер. Ада Роговцева присвятила своєму коханому чоловікові книгу "Мій Костя".

Але це ще не всі втрати, з якими довелося стикнутися актрисі. У 2012 році її син Костя помер від невиліковної форми раку. Втрата двох найважливіших чоловіків у її житті завдала Аді Миколаївні глибоких душевних ран.

Вона припинила виступати та давати інтерв'ю. Тільки після написання книги "Свідоцтво про життя" Ада Роговцева повернулася на екрани та велику сцену. Підтримкою у важкий період для неї стали донька Катерина та троє онуків.

Тому акторка, як ніхто інший, розуміє, що таке горе. Сьогодні вона активно допомагає людям, які також опинилися в складних життєвих обставинах. Внесок Роговцевої в Україну неоціненний, та вона продовжує невпинно працювати на користь країни та наших людей.