Де зараз актор Валентин Томусяк – чоловік Катерини Тишкевич, яка бореться з важкою хворобою

Актор театру та кіно Валентин Томусяк здобув популярність глядачів після знімань у мелодрамі "Тільки кохання", де він зіграв головну роль Павла. Тепер за його спиною – безліч ролей та однозначна прихильність публіки.

Валентин Томусяк вирішив стати актором ще у школі. Він навчався у Київському університеті імені Карпенка-Карого. Валентин зіграв у таких серіалах як "Тільки кохання", "Швидка допомога", "Ніщо не трапляється двічі", "Одне серце на двох". У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь, де зараз можна побачити актора.

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Де зараз Валентин Томусяк

Після початку повномасштабного вторгнення Валентин Томусяк гадав змінити професію, займатися криптовалютою, таксувати чи шукати роботу в інтернеті. Йому та дружині Катерині Тишкевич довелось продати будинок.

Деякий час актор працював викладачем в інституті, але згодом таки повернувся до кіно. Він зіграв у серіалі "Сімейний консультант", "Реванш".

Зараз актора можна буде побачити в іронічно-детективному серіалі "Містер і місіс Малишки", що розповідає про історію незвичного подружжя Олександра та Марії – вони ніжні батьки вдома, але конкуренти за його межами. Валентин зіграв головну роль – слідчого Олександра, а його дружину на екрані втілила Вероніка Мішаєва-Яковлєва.

"Містер і місіс Малишки": дивіться тизер онлайн

Прем'єра серіалу відбудеться у понеділок, 21 жовтня. Він складатиметься з 16 епізодів. Валентин Томусяк прокоментував, чи бачить схожість цього проєкту з фільмом "Містер і місіс Сміт".

У тому фільмі головні герої були найманими вбивцями, а в нас вони колись разом працювали в поліції, а потім дружина стала адвокаткою, а мій герой, Олександр, став слідчим. Єдине, що об’єднує ці два фільми, що і там, і в нас є сім'я, кожна з яких веде досить активне життя, пов'язане зі світом криміналу,

– ділився актор в інтерв'ю "Детектору медіа".



Валентин Томусяк у новому серіалі / Фото "2+2"

Що відомо про шлюб з Катериною Тишкевич

Валентина Томусяка також знають як чоловіка акторки Катерини Тишкевич. Вони познайомились на зніманнях проєкту "Безсмертник", де пара зіграла чоловіка й дружину. На майданчику й відбувся їхній перший поцілунок. Через два роки стосунків вони заручилися, а весілля зіграли у 2019 році.

У 2022 році Катерина Тишкевич зізналась, що страждає від нестерпного головного болю. Наприкінці 2023 вона потрапила до реанімації. Увесь цей час Валентин підтримував дружину, піклувався про неї, збирав кошти на лікування. За словами Томусяка, проблема все ще не розв'язана. Однак Катерина знайшла свою місію у цій ситуації.

"Зараз вона проходить ще один курс лікування та приймає нові препарати. Подивимось, який буде результат. Але вона в цьому своєму становищі знайшла свою місію. Вона створила і веде телеграм-канал для людей з такими ж проблемами, як і в неї", – ділився Валентин Томусяк.