Поставила все своє життя на паузу: де зараз українська акторка й активістка Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт – українська акторка, відома за участю у серіалі "Перші ластівки". Вона пережила початок повномасштабного вторгнення Росії у своєму рідному селищі Немішаєвому на Київщині. Тоді війська агресора окупували її рідний дім.

У той період, навіть попри страх бути покаліченою чи вбитою, акторка спілкувалася з росіянами українською мовою. Тоді уже стало зрозуміло, що ця дівчина не зможе сидіти, склавши руки. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз, чим займається та чи пішла у військо Анастасія Пустовіт.

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Де зараз Анастасія Пустовіт

На початку великої війни акторка відмовилась від трьох пропозицій приєднатися до престижних закордонних театрів та постійної кінороботи в Польщі.

Замість цього, вона вирішила повернутися до своїх батьків і потрапила в окупацію, де створила гуманітарний штаб. Вона допомагала пораненим і втратила друзів у цій тяжкій війні.

Хлопець Анастасії був на фронті з перших днів війни. Вона мало говорить про нього, але стверджує, що йому теж довелося пережити багато випробувань. Їхня обіцянка – залишатися разом в Україні, незалежно від того, що чекає на кожного з них.

Зараз акторка волонтерить цілодобово, без відпочинку та відпусток. Вона визнає, що заздрить тим, чий чоловік залишився вдома, тим, хто може займатися своєю професією, оскільки вона поставила на паузу свою акторську кар'єру, та тим, хто не збирається мобілізуватись. Сама ж Анастасія думала про те, щоб піти у військо, однак поки що коханий хлопець відмовляє її.

Анастасія Пустовіт вперше дозволила собі зробити паузу

Днями Анастасія Пустовіт зробила публікацію, що вперше за період великої війни іде у відпустку. Акторка сказала, що її взагалі не буде у мережі та на зв'язку.

Я роблю таке вперше, тому що завжди була доступна для моїх найкращих. Мені це необхідно. Я жива людина і розумію, що закінчуюсь. Якісь речі, я встигну зробити до цього часу, все інше я ставлю на паузу. Дякую вам за розуміння, ми теж не залізні,

– написала Анастасія.

Підписники акторки неабияк зраділи цій новині й побажали Анастасії нарешті відпочити. Ось, що вони пишуть:

"Ви – молодець. Дуже тішусь, що ви, бодай, трішки відпочинете!"

"Ще ніколи так не раділа чужій відпустці"

"Ви цього заслужили, Анастасіє. Бажаю гарного відпочинку та повноцінного відновлення. Набирайтесь сил"

Анастасія щоденно стоїть на варті допомоги для наших захисників. Вона не лише поставила на паузу свою професію та особистий розвиток, а і спокійне і безтурботне життя. Адже сьогодні Пустовіт переймається потребами тих, хто захищає Україну.