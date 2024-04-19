Пожертвувала своєю зоною комфорту: де зараз зірка "Жіночого лікаря" Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару уже давно розвивається в українському кінематографі. Однак чи не найбільшу популярність їй приніс серіал "Жіночий лікар", де вона зіграла одну із головних ролей. Акторка завжди надавала перевагу тому, аби не розповідати про особисте в ЗМІ чи соцмережах та працювати "в тіні".

Однак велика війна внесла свої корективи. Акторка почала займатись волонтерством, а для того, аби закривати збори, потрібен був розголос. Тому Цимбалару пожертвувала своєю зоною комфорту та стала на шлях публічності.

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Де зараз та чим займається Анастасія Цимбалару

Анастасія висловлює переконання, що війна дійсно відкрила для неї українських людей і показала, наскільки ми можемо виявитися іншими, ніж ми очікували. Акторка каже, що ніколи не думала, що може бути такою сильною і рішучою у час, коли країна потерпає від жорстокої російської агресії.

Мені завжди здавалося, що я досить тендітна, ляклива і ніколи не зможу пристосуватися до подібної реальності. От пройшов рік з початку повномасштабного вторгнення, я вдома, у своїй країні, всупереч обстрілам і небезпеці займаюся волонтерською діяльністю. Уся лють, страх та зневіра, що були у перші дні війни, переформатувалися у силу та жагу до перемоги й справедливості,

– каже Цимбалару.

А проте, Анастасія волонтерить від перших днів великої війни та продовжує організовувати збори коштів на нові й нові потреби для військових, тому вважає, що має бути на слуху. Акторка вважає, що питання потреб захисників є набагато важливішими за її особистий комфорт.

Особисте життя Анастасії Цимбалару зазнало змін: що відомо

Актриса серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару повідомила своїм прихильникам про важливу подію - вона розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пара прожила разом цілих десять років, але тепер вони вирішили йти різними шляхами.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,

– написали актори.

На своїй сторінці в інстаграм Цимбалару написала, що їхній з Григорієм зв'язок можна було назвати акторським союзом, оскільки вони разом пережили чимало ситуацій та відчували різні почуття одне до одного. Однак віднедавна акторка крокує життєвою своєю стежкою сама.