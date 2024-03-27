Не дає інтерв'ю і зник з соцмереж: де зараз Андрій Пономаренко, зірка "Коли ми вдома"

Актор Андрій Пономаренко запам'ятався добрими ролями в українських фільмах і серіалах. Він став Заслуженим артистом і народним улюбленцем для багатьох українців.

Кіно 24 розповість про життя та кар'єру Андрія Пономаренка. Та в яких стрічках можна побачити цього актора зараз.

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Де зараз Андрій Пономаренко

Український актор практично зник з інформаційного простору. З 2021 року він, схоже, не веде соціальні мережі та не дає інтерв'ю.

Однак Андрій Пономаренко не зник з екранів. Зрозуміло, що актор продовжив розвивати свою кар'єру в Україні. Адже він з'явився у новому сезоні скетчкому "Коли ми вдома. Разом до перемоги", прем'єра якого відбулася у жовтні 2022 року. У ньому Андрій Пономаренко продовжив грати Тараса Місюру. За сюжетом, герой вступив до Миколаївського ТрО.



Андрій Пономаренко у ролі Тараса Місюри / Скриншот з відео

Вже у 2024 році відбулась прем'єра нового серіалу "Просто Надія", де одна з ролей також дісталась Пономаренку.

Що відомо про Андрія Пономаренка

Акторські здібності в Андрія проявилися ще в юному віці, коли він брав участь у театральному гуртку літнього табору. Він не одразу мріяв про цю професію, оскільки жив у селі, був доволі закритим хлопцем. Батько пропонував йому стати далекобійником після армії. Однак Пономаренко з третього разу вступив на бюджет до творчого університету в Києві і здобув акторську освіту.

На 4 курсі студенту запропонували у Національний театр імені Лесі Українки, де він одразу отримав роль. Там почалася його театральна кар'єра.

Згодом Андрій Пономаренко потрапив на знімальний майданчик та отримав роль дотепного Тараса Місюри у серіалі "Коли ми вдома". Він став відомим на всю країну, але побоявся, що може залишитись актором однієї ролі. У боротьбі з цим ярликом йому допоміг ситком "Ромео і Джульєтта з Черкас", де Пономаренко зіграв підкаблучника.



Андрій Пономаренко і Костянтин Войтенко / Фото з інстаграму актора

Щодо особистого життя актора, він виховує сина від першого шлюбу з дружиною Олександрою. Згодом у театрі він познайомився з Катериною, з якою одружився у 2020 році.



Андрій Пономаренко з дружиною / Фото з інстаграму актора

Фільмографія Андрія Пономаренка