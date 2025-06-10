Де зараз і як змінилась Анна Сердюк, яка зіграла Валентину в українському серіалі "Реванш"

Анна Сердюк – це молода українська акторка, яка зіграла у серіалах "Колір пристрасті", "Справедливість" та інших. Однак неабияку популярність вона здобула завдяки ролі Валентини у стрічці "Реванш".

Ця головна роль, яку втілила Анна, просто закохала у себе українських глядачів. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як вона зараз виглядає та чим займається поза екранами та знімальними майданчиками.

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Де зараз і як змінилась Анна Сердюк

Анна Сердюк зіграла роль Валентини у серіалі "Реванш", який підкорив серця українських глядачів. Після фіналу стрічки Анна більше не з'являлася у кінопроєктах, однак активно веде свій інстаграм, де ділиться фотографіями зі зйомок та інших публічних подій.

"Реванш": дивіться онлайн 1 епізод стрічки

Окрім того, вона займає чітку проукраїнську позицію: організовує збори для українських бійців і використовує свою медійність задля підтримки Збройних сил України.

Прихильники Анни сподіваються побачити її ще в багатьох проєктах, адже після виходу "Реваншу" вона підкорила серця всіх шанувальників кіно.

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