Мовчить про війну і працює на країну агресора: де зараз донька Ольги Сумської Антоніна Паперна

Чимало українських акторок, які жили та працювали в Росії до повномасштабної війни, одумались та виїхали з країни ворога. Утім, є такі знаменитості, для яких і це не стало достатньою причиною для того, щоб прийняти рішення, зокрема, Антоніна Паперна.

Вона опинилась серед таких зрадників, які обрали для себе позицію "мовчунів" та залишились у Росії. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, чим зараз займається акторка.

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Де зараз і чим займається Антоніна Паперна

Українська акторка Ольга Сумська стверджує, що її старша дочка не може покинути Росію і страждає через війну в Україні. Тим часом Антоніна Паперна продовжує будувати свою акторську кар'єру в Москві. Попри жорстокі руйнування в Україні, актриса планує своє майбутнє в Росії, яка намагається окупувати її Батьківщину та призводить до щоденних втрат серед українців.

Мене дійсно завжди захоплювали жінки, які вміють і поєднувати кар'єру, і бути турботливою мамою та прекрасною дружиною. Я люблю діяльних людей, які не сидять на місці, розвиваються, вигадують, творять, ростуть і йдуть уперед. Час змушує нас жити тут і зараз, треба лише так,

– сказала Паперна російським ЗМІ.

Тому, очевидно, її не хвилюють вбивства та ракети, які летять з Росії на українські міста та села. Вона продовжує зніматись у серіалах та планує повернутись до роботи в театрі. Тобто усіма способами підтримує економіку країни-агресора.

Зокрема, нещодавно Паперна похизувалась тим, що знялась у російській адаптації турецького серіалу "Постукай в мої двері". Утім, ця кінокартина вкотре довела, що російські режисери не в змозі не лише створити якісний кінопродукт, а навіть адаптувати.



Антоніна Паперна у серіалі / Кадр із серіалу

Антоніна Паперна одружена із росіянином

У 2015 році жінка розпочала стосунки з російським актором театру і кіно Володимиром Ягличем. Разом ця пара виховує двох дітей – доньку Єву та сина Данила.



Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

На початку великого вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року, Антоніна Паперна висловила своє обурення у соцмережах, назвавши події "жахливими", але утрималася від конкретизації Росії як агресора. Після цього вона не висловлювала жодних заяв щодо російської агресії у своїй Батьківщині. Зараз їхня сім'я проживає в Москві й, очевидно, не планує нічого змінювати.

Ольга Сумська, яка залишається в Україні, неодноразово намагалась виправдовувати таку позицію доньки, вона неодноразово пояснювала, чому її донька залишається у Росії.

Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде. Ну чорт знає що. Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона в декреті. Залишити свій будинок – ну як це... якби була така можливість, вона б це зробила. Поки такої можливості немає,

– говорила акторка у перші місяці повномасштабної війни.

Утім, для українців такі виправдання сьогодні є недостатніми. Кожен свідомий громадянин очікує позиції, зокрема від тих, хто її не прийняв ще у 2014 році. На жаль, у цьому списку немає Антоніни Паперни, яка має українське коріння.