Припинив зніматися в проєктах у Росії ще у 2014 році: де зараз і чим займається Олексій Горбунов

Олексій Горбунов – український актор театру і кіно, а також народний артист України. Протягом своєї кар'єри він зіграв безліч персонажів у різних серіалах. Серед них, зокрема були і російські проєкти, однак ще в 2014 він відмовився від участі у всіх проєктах у Росії.

Олексій Горбунов знімається в театрі та кіно понад 40 років. Кіно 24 розповість, чим зараз займається актор.

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Де та чим зараз займається Олексій Горбунов

Після початку Євромайдану Олексій Горбунов припинив будь-яку роботу в Росії і відмовився від будь-яких нових російських проєктів. Відомо, що він повернувся в Україну та продовжив свою участь в українських проєктах.

Коли розпочалася повномасштабна війна актор підтримав Україну. На своїй сторінці в інстаграмі Горбунов публікував відео з Києва, який регулярно обстрілює російська армія.

Крім висвітлення інформації про надання гуманітарної допомоги та виступи своєї групи "Грусть пілота", актор ділився з підписниками спогадами про зйомки у попередніх фільмах та новинами про прем’єрів нових.

Зокрема, в одному з останніх інтерв'ю Олексій Горбунов розповів, чи часто зараз знімається в кіно.

На жаль, мало зараз знімаюся, хіба невеликі проєкти,

– зазначив актор.

Зокрема, згадував картину, що зняла Дар'я Онищенко – "Малевич" про життя і творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича, в якому відзнявся Олексій Горбунов. Він розповів, що фільм знімався в Києві якраз коли були масовані атаки.

"Вважаю, хороший фільм вийшов, всі молоді актори, хороший сценарій, все абсолютно українською, виключно українська група і команда була", – ділився подробицями Горбунов.

Також він зазначив, що відзнявся в декількох короткометражках, які знімали молоді режисери. Зокрема, згадав за фільм "Щастя" – 10 хвилинний фільм, знятий також українською. Як розповів Горбунов, картину знімали в Іспанії. (Про дідуся, що поїхав з України під час війни і живе в будинку престарілих і чекає свою сім'ю).

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Гончарова" у 2023 році говорилося, що актор живе в Нідерландах, однак часто приїжджає в Україну. Олексій Горбунов тоді розповідав, що "переживаєш за кордоном більше, ніж в Україні".

"Але за кордоном переживаєш набагато більше. Тому що кожного дня телефони, з людьми на зв'язку з близькими, ці новини ніч, ранок, день, концерт, пауза, ти весь час в напрузі і те, що ти відірваний... для мене переживань більше і люди про це багато кажуть, ті хто повернувся додому, і для мене те ж саме відчуття, більше переживаєш, коли ти від дому далеко чи за кордоном", – розповідав Горбунов.

Актор також дуже вірить в перемогу рідної України.

Так, хочеться, щоб ця війна закінчилася. Так, перемога буде за нами...,

– наголошував український актор в інтерв'ю на ютуб-каналі "Гончарова".