Олексій Горбунов знімається в театрі та кіно 42 роки, і неодноразово був на знімальному майданчику з росіянами. Після 2014 року він припинив зніматися в російських проєктах і виїхав з Росії.

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Актор "Останнього найманця" Олексій Горбунов висловився про російських колег

В інтерв’ю для ютуб-каналу "І грянув Грем" він розповів про роботу з Михалковим, Невзоровим, Паніною та Ахеджаковою, яку через антивоєнні заяви звільнили з театру "Современник".

Горбунов наголосив, що за життям російських колег, які підтримали Україну, не стежить, проте "вдячний їм за чесність".

Діму Назарова я дуже добре знаю, тому що я з ним багато знімався. Я багато його віршів слухаю, які він виконує під гітару. І з Хабенським я знімався. Але мене 9 років немає в Росії, я стежу за ними дуже поверхнево. З огляду на те, що вже майже рік ми живемо в цьому кошмарі, в цій жесті, до якої ніяк ніхто не може звикнути, зі стражданнями близьких людей, зрозуміло, що моє серце розбите цими бомбами та цією війною. Все інше – це додаткове,

– сказав актор.

"Я 42 роки знімаюся в кіно. Людям, які мені близькі, звичайно, повага і респект за сміливість, за чесність. Сьогодні вся проблема в тому, що чесних майже немає. Опція "совість" якось розмита, взагалі зникла... Принаймні, для мене і для мого покоління акторів", – доповнив він.



Олексій Горбунов / Фото з інстаграму актора

Крім цього, він похвалив анімацію російського мультиплікатора Олега Куваєва "Масяню", в якій "розповідають те, як все насправді відбувається".

Як на мене, крутіше, ніж Куваєв, ніхто не пояснить. Нові випуски "Масяні" про війну – це просто шедеврально. І дітям це набагато зрозуміліше, ніж наші розумні розмови про те, хто винен. Я взагалі дивуюся, як про це досі можна говорити. Вже рік всі все бачать,

– поділився Олексій Горбунов.

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