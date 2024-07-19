Змінюють прізвища та роблять кар'єру: де зараз і чим займаються діти Анджеліни Джолі та Пітта

Анджеліна Джолі та Бред Пітт у шлюбі виховували шістьох дітей: це Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн. Хоч зіркові батьки розлучилися у 2016 році, вони пишаються своїми нащадками.

Анджеліна Джолі вперше стала мамою, коли всиновила Меддокса Чивана з дитячого будинку в Камбоджі. Згодом сім'я поповнилась Захарою Марлі. Бред Пітт незабаром усиновив дітей коханої. Вони продовжували розширювати сім'ю: у 2006 році народилась Шайло Нувель, потім актори всиновили Пакса Тієна. У 2008 році народилися близнюки: Нокс Леон та Вів'єн Маршелін.

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Меддокс Чиван Джолі-Пітт, 22 роки

Джолі всиновила старшого сина, коли йому було 7 місяців. У підлітковому віці хлопець зацікався роботою режисера, так він працював виконавчим продюсером одного з фільмів матері.

У 2019 Меддокс вступив до університету в Південній Кореї. Минулого року він разом з матір'ю відвідував Білий дім, коли Джо і Джилл Байдени приймали президента Південної Кореї.

Захара Марлі Джолі-Пітт, 19 років

Анджеліна Джолі всиновила доньку, коли їй теж було 7 місяців. Захара любила вивчати історію своєї батьківщини, Ефіопії. У 2019 році вона запустила свою лінію ювелірних виробів: кошти з них пішли на шелтер у Лос-Анджелесі.

У 2022 році Захара вступила до коледжу Спелмана, а також долучилась до спільноти Alpha Kappa Alpha Sorority. Також вона допомагає матері в її гуманітарній діяльності та супроводжує на зустрічах.

Шайло Нувель Джолі-Пітт, 18 років

Дівчинка народилась у Намібії, де родина провела останні кілька місяців. Джолі ділилась, що Шайло завжди вважала себе одним з братів та одягалась відповідно, батьки підтримували її у цьому рішенні.

Дорослішаючи, Шайло їздила з матір'ю на різні гуманітарні заходи, у подорожі на Близький Схід, відвідувала червоні доріжки. Зараз Шайло цікавиться театром і танцями: вона займається в елітній танцювальній студії.

Пакс Тьєн Джолі-Пітт, 20 років

Пакс родом з В'єтнаму, де його і всиновила акторка. Зараз він намагається тримати особисте життя поза увагою. Та юнак озвучив одного з персонажів у фільмі "Панда Кунг-Фу 3". А в 2022 році разом з братом Меддоксом працював над фільмом "Без крові" як асистент режисера.

Нокс Леон Джолі-Пітт, 16 років

Нокс на кілька хвилин старший за свою сестру-близнючку. Він теж озвучив одного з персонажів мультфільму "Панда Кунг-Фу 3". Хлопець приховує особисте життя, тому невідомо, чим він займається зараз.

Вів'єн Маршелін Джолі, 16 років

Наймолодшу доньку назвали на честь бабусі Анджеліни Джолі. Вона виростала поза увагою публіки, але вже дебютувала на екрані. У 2014 році Вів'єн зіграла молодшу версію Аврори (Ель Фенніг) у "Чаклунці".



Вів'єн Джолі-Пітт / Фото Getty Images

Зараз донька Джолі активно долучається до створення фільмів і допомагає своїй матері. В афіші "Суперників" Вів'єн вказана як "Вів'єн Джолі" – схоже, що вона відмовилась від прізвища батька. Дівчина відвідує світські заходи та виходить на публіку з зірковою мамою.