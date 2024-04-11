Знаходить у собі силу боротися попри все: де зараз і чи воює український актор Дмитро Лінартович

Дмитро Лінартович – український актор театру, кіно і дубляжу. Найбільше він відомий глядачеві через роль у фільмі "Той, хто пройшов крізь вогонь".

З лютого 2022 року Дмитро Лінартович добровільно пішов на фронт, аби захищати Україну від російських окупантів. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз актор та чи воює після важкого поранення.

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Де зараз Дмитро Лінартович

Від початку великого російського вторгнення в Україну він брав участь у захисті Києва, а пізніше, у складі десантно-штурмового підрозділу, воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута та в Соледарі, де отримав серйозне поранення.

Дмитрові зараз важко, але він козак! Молімося, щоб Бог допоміг йому одужати й щоб наша країна звільнилася від московського фашизму! Слава Героям! Дмитро завжди каже: "Ми переможемо!" І так буде, бо з нами Бог!

– писав тобі батько актора Костянтин Лінартович.

Після одужання Дмитро повернувся до військової служби. Окрім того, він їздить до різних бригад та підтримує моральний дух наших військових.

Він визнає, що легше спілкуватися з досвідченими військовими, але намагається більше мотивувати молодих бійців, які ще не мали досвіду бойових дій.

Під час відряджень Лінартович проводить багато творчих зустрічей з бійцями різних підрозділів. Більшість його сучасних пісень присвячені життю та переживанням на війні. Через музику він розповідає про друзів, командирів, військових медиків, бої та повсякденне життя в армії.

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Актор ніколи не втомлюється спілкуватися з молоддю та пропагувати правильні цінності серед молодих людей.

Громадянська позиція Дмитра Лінартовича

Актор пояснює, що рішення приєднатися до армії було добровільним, з глибоким відчуттям громадянського обов'язку. Це було обдумане рішення.

Спочатку він служив у територіальній обороні, виконуючи завдання в Києві та околицях, а також займався конвоюванням та постами. Потім він зробив вибір на користь волонтерської діяльності. Але й цього виявилося недостатньо, і він вирішив вступити до десантно-штурмових військ.

Сьогодні кожен українець вдячний Дмитру Лінартовичу, який відклав свої творчі амбіції та поставив на перше місце перемогу України над російським окупантом.