Служить у ЗСУ, але сумує за професією: де зараз український актор Дмитро Сова

Дмитро Сова – відомий український актор, який зіграв у понад 70 стрічках. Проте зараз його кар'єра не є в пріоритеті, адже з 2023 року він став на захист країни.

Дмитро Сова після завершення університету став актором театру, а в кіно дебютував у 2005 році в серіалі "Сестри по крові". Також його знають за ролі в таких стрічках як "Катерина", "Село на мільйон", "Я з тобою", "Сувенір з Одеси", "Дві матері", "Черкаси" й багатьох інших. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про діяльність актора зараз.

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Вступ Дмитра Сови до ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Сова ходив у військкомат, волонтерив, знайомився з різними підрозділами, проходив навчання. І вже восени 2023 року офіційно поповнив лави ЗСУ. Спершу служив у Повітряних Силах, а згодом його перевели у Сухопутні війська.

Що відомо про дружину Дмитра Сови

У 2021 році Дмитро Сова одружився з Дарією Легейдою, українською акторкою. Вона активно займається волонтерством і також хоче вступити до ЗСУ. Актор казав, що підтримує рішення дружини й готовий їй у цьому допомогти.

Вона зараз думає, де можна навчитися на оператора БпЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не вивезе це фізично через суглоби, то вона хоче хоча б так долучитися. Я не відмовляю – якщо вона хоче здобути цю навичку, то будь ласка,

– підкреслив актор-військовий.

Зараз пара мріє про дітей. Але Дмитро Сова не шкодує про рішення поповнити лави війська.

"Дуже хочеться дітей, нормального людського життя. Хочеться бути разом, бачитись кожен день. Але зараз так складаються обставини, що треба всім цим жертвувати", – казав Сова.

Де зараз Дмитро Сова та в яких стрічках його можна побачити?

Зараз Дмитро Сова молодший сержант, служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Він створює контент для соцмереж, а загалом команда займається консультуванням людей, які добровільно хочуть приєднатись до оборони країни.

Центр сприяє тому, щоб людина потрапила у той підрозділ, куди подавалась, і її цивільна спеціальність була максимально адаптована до військової.

Долучився до команди професіоналів, яка створилася. У центрі доступні вакансії у різних підрозділах та за різноманітними напрямами. Тут не роздають повісток,

– розповідав Дмитро Сова.

Паралельно зі службою Дмитру Сові вдається зніматися в кіно. Він з'явився у фільмах "Солдатик" та "Песики". За словами актора, для нього творчість – це ковток свіжого повітря.

"Я сумую за своєю професією. Вона мені дає такий ковток свіжого повітря, тому що це творчість, і вона має бути усюди. У військовій справі її менше, але вона також має бути, вона має там своє місце", – сказав актор в інтерв'ю "Культура на часі".

Також Дмитро Сова зіграв ветерана, який повертається до мирного життя, у майбутньому фільмі "Втомлені".