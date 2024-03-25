Сповна насолоджується життям з коханою: де і як живе Дмитро Ступка – онук легендарного актора

Дмитро Ступка – український актор, продюсер, ведучий та онук легендарного Богдана Ступки. Зараз він, як і всі українці, живе зовсім інше життя, аніж до повномасштабної війни.

Так сталось не лише через нове місце проживання, а і через зміни в особистому житті. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз та чим займається Дмитро Ступка, чому розлучився з Поліною Логуновою та хто став його новою коханою.

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Де зараз і як живе Дмитро Ступка

Дмитро Ступка повідомляв про свій виїзд з України до США ще до повномасштабного вторгнення, восени 2021 року. Сім'я зірки планувала провести зиму в Америці та не виключала можливості залишитися там на постійному місці проживання.

23 лютого 2023 року Ступка був у літаку до України. Однак, у момент пересадки в Стамбулі, стало відомо про відкрите вторгнення російських військ до українських міст.

Коли прилетів до Стамбула, то вже не міг летіти додому, небо було закрите,

– згадував Дмитро.

Після того, як в Україні закрили небо, актор певний час перебував у Туреччині, після чого переїхав до Варшави. Там Дмитро приєднався до діяльності "Благодійного фонду Богдана Ступки".

Пізніше актор вирішив таки повернутися до США, щоб бути ближче до дочки. Не дивлячись на те, що його туристична віза вже закінчилася, Ступку впустили у країну через війну в Україні.

Дмитро Ступка розлучився з Поліною Логуновою

Уже під час повномасштабної війни стало відомо, що Дмитро Ступка розійшовся із дружиною. Весілля актора з моделлю Логуновою відбулося у 2016 році, за рік у них народилася дочка. Весною минулого року з'явилася новина про їх розлучення.

Виявилося, що пара не проживає разом вже з Нового року 2022-го. Причини розриву вони вирішили залишити в таємниці. Невдовзі Логунова зустріла нового коханця – американця. Та попри це, експодружжя підтримує спілкування через спільну доньку.

Проте, незабаром і Ступка знайшов нове кохання.

Новий роман Дмитра Ступки: що відомо

Вперше про свою нову подругу Дмитро почав говорити влітку 2023 року, опублікувавши спільне фото в мережі. Юлія є співачкою і власницею бренду одягу, а також має маленького сина Марка. Артист все частіше ділиться знімками зі своєю обраницею та розкриває деталі їхнього особистого життя.

Здається, тепер пара готується до весілля. Взимку актор опублікував знімок з коханою, де написав: "Все, що мені потрібно в моєму житті – це ти та наші діти. Люблю тебе".

Чим займається Дмитро Ступка у США

У соціальних мережах Дмитро Ступка регулярно ділиться фотографіями з різних місць, таких як Каліфорнія, Флорида, Маямі, Нью-Йорк. На його сторінці часто з'являються знімки разом з донькою Богданою та його коханою Юлією. Схоже, це люди, яким він приділяє найбільше уваги у своєму житті.

Проте, за таку "безтурботність", якою він ділиться у соціальних мережах, артист часто отримує критику, оскільки в той час, коли він розважається, в Україні триває жорстока війна.

З усім тим, варто відзначити, що актор публікує також інформацію про свою участь у благодійних заходах, що проводяться в американських містах на підтримку України. Він веде концерти та аукціони, де збирають кошти для допомоги українській армії та створює гуманітарні проєкти.

Дехто з українців підтримує його та висловлюють вдячність за допомогу. Однак багато також таких, які вважають Дмитра Ступку утікачем, як і відомого хореографа-ухилянта Влада Яму, який поїхав з України в ніч, коли почалась війна.

Свою неоднозначну позицію актор виражає також через те, що робить публікації під російські треки та насолоджується життям не в Україні тоді, коли наші військові віддають життя за українську мову та можливість спокійно жити в наших містах.