Переживав жорстку депресію та приймав антидепресанти: де зараз актор "Довбуша" Дмитро Вівчарюк

Дмитро Вівчарюк — актор театру та кіно, який здобув популярність завдяки ролям у різних серіалах та фільмах. Він найбільше запам’ятався глядачам завдяки ролям у стрічках "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Довбуш".

Нещодавно актор відповів на закиди, що є батьком хворої дитини. Дізнайтесь, де зараз Вівчарюк, що відомо про його сім'ю та життя у час великої війни.

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Де зараз і як живе Дмитро Вівчарюк

Як зізнавався сам Дмитро Вівчарюк, початок великої війни сильно вплинув на його ментальне і фізичне здоров’я. Актор переживав важку депресію, через яку навіть змушений був приймати антидепресанти. За словами Дмитра, на самому початку війни був повний стан невизначеності: ніхто не розумів, що буде далі, чи варто будувати плани, чи є майбутнє. Він згадує, як раптом все змінилося: ще вчора були гроші, зйомки, популярність, а сьогодні війна, і всі заробітки вже не мають жодної цінності, коли на першому місці стоїть виживання – вода, їжа, елементарні потреби.

У мене була жорстка депресія. Два місяці сидів на антидепресантах. І зараз розумію, що залишились наслідки. Мене "крило", я не спав, не їв, нічого не хотів. А потім попустило,

– сказав актор.

Попри це, зараз Дмитро поступово приходить до тями. Він зізнається, що його психологічний стан потягнув за собою низку фізичних проблем, але зараз він вже в нормі. Актор продовжує працювати над своєю кар'єрою та активно допомагає Збройним силам України. Він відкрито заявляє, що готовий стати на захист країни та піти на фронт, якщо буде така необхідність, і це його не лякає.

Від цього мені не страшно. Страшно було на початку. Мій батько, який пройшов війну у 2014−2016 роках та має протезування, каже: людина звикає до всього,

– зазначив Вівчарюк.

Наразі родина Дмитра живе в Німеччині. Актор розповідає, що його син вже вільно говорить німецькою мовою і навіть освоїв діалект. Вівчарюк не приховує, що дуже сумує за рідними, але безпека його близьких для нього – це найважливіше.