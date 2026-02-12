Де зараз доньки народної артистки України Ольги Сумської

Українська акторка Ольга Сумська двічі виходила заміж. З 1989 до 1991 року вона перебувала у шлюбі з Євгеном Паперним. Другий чоловік народної артистки України – Віталій Борисок. Вони одружені з 1996 року.

Сумська має двох доньок: Антоніну від Паперного та Ганну від Борисюка. Де зараз діти акторки, розповість 24 Канал.

Де зараз діти Ольги Сумської?

Антоніна Паперна

1 червня 1990 року Ольга Сумська народила Антоніну. Ще до початку повномасштабного вторгнення дівчина поїхала жити до Москви. Вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, від якого народила доньку Єву та сина Данила. Антоніна Паперна продовжує жити в Росії, будувати там кар'єру і замовчувати війну.

Народна артистка України часто зіштовхується з критикою через те, що її старша донька живе в Росії. У 2024 році в інтерв'ю OBOZ.UA Сумська зізнавалась, що не бачила Антоніну з початку повномасштабного вторгнення, але зазначила, що вони підтримують зв'язок телефоном.

З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся. Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно – про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними,

– говорила Ольга В'ячеславівна.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото з інстаграму акторки

Ганна Борисюк

2 березня 2002 року на світ з'явилась донька Ольга Сумської та Віталія Борисюка – Ганна. Наприкінці вересня 2025 року дівчина поділилась, що відкрила власний бренд спортивного одягу – GANZEN.

Це не про одяг. Це про мене та мої почуття. Це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій нескінченний осередок, який так довго шукала, тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше,

– зазначила Ганна.

В інтерв'ю проєкту "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Сумська зізналась, що допомогла молодшій доньці відкрити бізнес, однак наголосила, що Ганна не повинна повертати їй кошти.

Ольга Сумська та Ганна Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Молодша донька народної артистки України веде лайфстайл блог в інстаграмі. Помітно, що Ганна багато подорожує.