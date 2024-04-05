Зірка "Памфіра" і "Шляхетних волоцюг": де зараз актор Іван Шаран

Іван Шаран – український актор, відомий ролями у стрічках "Шляхетні волоцюги" та "Памфір". Де артист зараз та чим займається – дізнавайтесь далі.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь цікаві факти з біографії актора. А також те, чим він займається зараз.

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Де зараз Іван Шаран

Іван Шаран – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Він знімається у виставах "Процес" за мотивами роману Кафки, "Тартюх", "Марія Стюарт".

Прокидаюсь о сьомій ранку, деколи роблю маленьку розминку, деколи не роблю, приймаю душ, п’ю каву, іду в театр на роботу, після театру в мене можуть бути студенти. А якщо ні, то після театру я приходжу додому та або щось читаю, або дивлюсь якийсь фільм і лягаю спати,

– розповів актор про свій звичайний день.

Іван Шаран також взяв участь у зйомках першого серіалу про війну "Перевізниця". Він з'являється у першому епізоді. Серед майбутніх проєктів актора – фільм жахів "Конотопська відьма". Він вийде у широкий прокат вже цього року.

Іван Шаран окрім акторської діяльності, також є викладачем. Про цю професію він зізнався влітку 2023.

Я працюю з Сергієм Калантаєм, він запросив мене третім педагогом. Не дуже хотів іти, бо Карпенка-Карого мені не дуже подобалося. Я сам навчався, пройшов всю цю історію. Образливо, що такий університет – це загальна пострадянська відрижка. Починаючи від того, як виглядають приміщення, закінчуючи тим, що там викладають, як ставляться до студентів,

– розповів актор.

Подкаст з Іваном Шараном: дивіться відео онлайн

Біографія актора

Іван Шаран народився у Бориславі. Він відчув, що хоче стати актором, не з самого дитинства. Однак зацікавився цим тоді, коли ходив у польські театри у рамках навчання в школі. Чоловік навчався на факультеті театрального мистецтва Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Після закінчення навчального закладу Іван став актором трупи Київського академічного театру "Золоті ворота".

Був номінантом премії "Київська пектораль" у категорії "Найкраще виконання чоловічої ролі другого плану" за роль Юнія Брута у виставі "Коріолан".

Фільмографія Івана Шарана