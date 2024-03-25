Живе у невідомості: де зараз і за що хвилюється відома українська акторка Катерина Варченко
У 2016 році Катерина Варченко отримала справжнє визнання. Актриса виконала головну роль Наталії Суворової у серіалі "Хазяйка". Після надзвичайного успіху і популярності, яку здобула у цьому проєкті, у неї немає відбою від режисерів, фанатів, колег та прихильників її творчості.
Зараз, попри війну, особисті хвилювання та материнство Катерина продовжує будувати свою кар'єру, грати у виставах та зніматись у кіно. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз відома українська акторка та які труднощі проживає через російську агресію в Україні.
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Де зараз Катерина Варченко
На сьогодні Катерина Варченко – не лише відома українська акторка, а й мати двох дітей. З березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, бере участь у захисті України у лавах Нацгвардії. Акторка розповіла, що розлуку з коханим переживає важко, але вона поважає його свідоме рішення піти захищати країну зі зброєю у руках.
Це дуже важко. Ти живеш у невідомості й не знаєш, що далі. Звичайно, ми підтримуємо одне одного. Я вже так хочу, щоб ми говорили "після війни". Постійно питання – що, коли і як,
– розповіла Варченко.
Найважче для Катерини – це те, що її діти не можуть бачити батька, і їй доводиться справлятися з материнством самостійно. Вона підкреслює, що ця війна позбавила кожного з них чогось: дітей – дитинства та батька, а її – чоловіка.
Але попри це Катерина знаходить у собі сили будувати кар'єру у кіно та театрі. Зокрема, одна із перших стрічок, у якій знялась Варченко з початку повномасштабної війни – це "Коло омани". Окрім того, зараз Катерина грає у виставі "Сильні слабкі жінки".
Акторка розповідала, що протягом року взагалі не мала роботи, проводила час в Іспанії з дітьми. Але вона дуже радіє, що є змога знову працювати.
Фільми та серіали, у яких можна побачити Катерину Варченко
- "Колір помсти"
- "Роман з детективом"
- "Утікачка"
- "Кріпосна"
- "Чужий гріх"
- "Невипадкові зустрічі"
- "Спадкоємці"
- "Мама моєї доньки"
- "Хазяйка"
- "Перші дні"
- "Коло омани" та інші.
Обирайте стрічку зі списку та насолоджуйтесь прекрасною грою відомої української акторки Катерини Варченко.