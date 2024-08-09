Змінилася і випускає пісні: як склалося життя Марини Сердешнюк, яка зіграла Катю у "Сватах"

Українська акторка Марина Сердешнюк глядачам запам'яталася з серіалу "Свати", де вона зіграла роль Каті – подруги Жені Ковальової. У юному віці дівчина змогла передати харизму та характер своєї героїні, тому полюбилася людям.

Відомо, що у серіалі "Свати" було багато російських акторів, які зараз підтримують путінський режим або взагалі замовчують війну. Анна Кошмал, наприклад, перервала з ними зв'язок та активно підтримує Україну. Де ж зараз та чим займається її серіальна подруга Марина Сердешнюк, розповість Кіно 24.

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Чим зараз займається Марина Сердешнюк

Марина Сердешнюк, окрім акторської, розпочала ще й співочу кар'єру. Її перша пісня отримала назву "БОГДАН" та була випущена восени 2023 року. Зараз у мережі вже можна знайти декілька треків дівчини. У своєму інстаграмі знаменитість зазначила, що вона "виконавиця обісраного репу". Пісні Марина випускає під псевдонімом Mary Desh. На цей час остання композиція називається "Радянська спадщина".

З 2019 року Сердешнюк грає у Дикому театрі. Зокрема, є такі вистави за її участю, як "Шрами", "Поки що люди", "Карбід". До речі, Марина навчалася на курсі Андрія Білоуса у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У кіно дівчина, схоже, наразі не знімається.

Свої соціальні мережі Марина Сердешнюк веде українською мовою. Помітно, що вона займається волонтерською діяльністю, зокрема допомагає українським військовим та дітям. У червні акторка, до речі, взяла участь й у Марші рівності, який проходив у Києві, аби нагадати про права ЛГБТК + людей.

Марина активно розвиває свій інстаграм, тікток та співочу кар'єру, тож сподіваємося ще побачити її й на великих екранах і у театральних виставах. Багато глядачів дізналися про акторку у дитячому віці, коли дивилися "Сватів", однак зараз дівчина змінилася. Можливо, комусь навіть буде складно впізнати Катю з серіалу.