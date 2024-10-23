Змолоду хотів у Москву, а потім став зіркою "Коли ми вдома": де зараз Кирило Бін

Кирило Бін – відомий український режисер, сценарист та актор. Він був зіркою серіалів "Жіночий лікар-2", "Люся інтерн" та "Коли ми вдома". Акторський дебют Кирила відбувся у знаменитому серіалі "Роксолана: Улюблена дружина Халіфа" (1997).

Кирило Бін народився у Харкові. Першу акторську роль він отримав ще у школі, а згодом вступив до Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого на драматичне відділення. 49-річний актор виступав і на сцені театру, і пробував себе у режисурі. Кіно 24 розповість, де актор зараз.

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Де зараз Кирило Бін

Кирило Бін в одному з інтерв'ю розповідав, що міг виїхати з країни за станом здоров'я. Але вирішив залишитися, щоб допомагати захисникам. Робота на той час стала на паузу.

Та згодом українське кіно повернулося. Кирило Бін взяв участь у двох проєктах – це повнометражний фільм "Герої" (став його режисером та автором сценарію) та серіал "Сховище. 8 історій".



Кирило Бін з акторами фільму "Герої" / Фото "Детектор медіа"

Фільм розповідає про ветеранів, які у притулку доживають свій вік. Тоді як серіал розповідає 8 історій, яких поєднує одне місце дії –бомбосховище.

Це різножанрові історії. В нас є комедія, є трагедія, є фентезі. Вісім різних локацій, різні персонажі, вісім різних героїв. Все вдалося завдяки талановитим акторам, та операторам, постановникам, сценаристам,

– розповідав Кирило Бін.

Кирило Бін про серіал "Сховище. 8 історій": дивіться відео

"Раніше хотів у Москву"

Кирило Бін також ділився, що Росія більше ніколи не повернеться у його життя. Хоч до 2014 року країна-агресор здавалась привабливою для нього.

Змолоду я дуже хотів потрапити у Москву. Бо там була потужна кіноіндустрія, можна було реалізуватися. Але потім настав 2014 рік. Я ще продовжував спілкуватися з російськими колегами, але вже не дивився того, що вони знімали, про що писали. Їх творчість вже не чіпляла так, як було до 2014-го,

– ділився актор.

Зараз Кирило Бін мріє про перемогу. Щодо особистого життя – актор виховує дітей. Його нащадки певний час жили за кордоном, а згодом повернулися до України. Їхніми фото він іноді ділиться на своїй сторінці.