Чим зараз займається актор Костянтин Войтенко, якого звинуватили у домашньому насильстві

Український актор Костянтин Войтенко зіграв у багатьох фільмах та серіалах. До прикладу, "Будиночок на щастя", "Село на мільйон", "Коли ми вдома" та "Толока". Крім того, чоловіка часто можна побачити у різних телевізійних проєктах.

Костянтин брав участь у шоу талантів, яке називається "Україна сльозам не вірить", а також у "Танцях з зірками", де разом з танцюристкою Роксоляною Маланчук зайняв третє місце. Також він грає у Київському новому драматичному театрі на Печерську. Чим зараз займається актор, читайте у матеріалі Кіно 24.

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Особисте життя Костянтина Войтенка

З 2015 до 2022 року Костянтин Войтенко перебував у шлюбі з Валентиною Марініною – українською танцюристкою та акторкою. Перша зустріч закоханих відбулася у Москві, однак познайомилися вони вже в Україні. Через рік після одруження у подружжя народилася донька, яку назвали Емілією.

У 2022 році український медіапростір сколихнула новина про розлучення Костянтина та Валентини, яке виявилося доволі скандальним. Ще під час участі у шоу "Танці з зірками" Войтенко поділився з глядачами, що їхній шлюб переживає складний період. Деякий час чоловік та дружина не жили разом, потім ніби-то помирилися, однак згодом таки розійшлися. Валентина до того ж повернула своє дівоче прізвище.

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна з дочкою Емілією / Фото з інстаграму

Через рік після гучного розлучення Валентина Марініна зробила заяву, яка шокувала багатьох. Знаменитість повідомила, що у шлюбі з Костянтином пережила домашнє насильство, зокрема фізичне, психологічне та фінансове, були також і погрози. Танцівниця назвала актора нарцисом та домашнім тираном. Згодом Войтенко відповів на звинувачення колишньої дружини та сказав, що це все брехня. Костянтин додав, що його самого та кар'єру просто намагаються зруйнувати. Також чоловік виступив проти будь-якого насильства.

У червні цього року стало відомо, що Костянтин Войтенко вдруге одружився. Його обраницею стала дизайнерка Наталія Камінська. Цікаво, що для церемонії закохані обрали зовсім не традиційні вбрання, оскільки з'явилися у чорному костюмі та у чорній сукні. Новоспечене подружжя вирішило не влаштовувати гучного святкування.

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Чим зараз займається Костянтин Войтенко

Попри скандальне розлучення та звинувачення у насильстві, Костянтин продовжує з'являтися на українському телебаченні. У його інстаграмі часто можна побачити відео та фото з дружиною Наталією. Закохана пара виглядає досить щасливою. Також помітно, що Войтенко познайомив свою доньку Емілію з новою коханою.

З перших днів повномасштабного вторгнення актор допомагає українським військовим та підтримує Україну. Спершу він постійно ділився, чим займається у соціальних мережах, проте зараз з'являється там дуже рідко. Натомість у березні цього року опублікував допис про розіграш на знижку оренди автомобіля.