Закликає стати на захист країни і мріє повернутись до театру: де зараз Максим Девізоров

Український актор Максим Девізоров запам'ятався глядачам після ролі Дениса Денисенка в молодіжному детективі "Перші ластівки". Зараз він захищає країну на фронті.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся про життя та кар'єру українського актора Максима Девізорова, і чим він займається зараз.

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Де зараз Максим Девізоров

Максим Девізоров ухвалив рішення вступити до ЗСУ після того, як дізнався про загибель актора Паші Лі. Вони часто перетиналися на знімальному майданчику до великої війни. 30 травня 2022 Макс оголосив про це публіці. Він поповнив лави 103 бригади сил ТрО ЗСУ

В інтерв'ю актор розповідав, що його штатна посада – водій. Але спектр обов'язків доволі широкий, тому що війна змушує бути універсальним. Актор погоджується з думкою, що воювати доведеться кожному. Зараз він залишається у складі війська та мріє повернутися до театру.

Раджу військовозобов'язаним готуватися до виконання свого конституційного обов'язку та ставати на захист України. Це буквально питання життя і смерті нашої країни,

– казав Девізоров.

Одружився під час війни

Максим Девізоров вирішив зробити коханій пропозицію перед тим, як їхати на фронт. У травні 2022 він вирвався з війни на один день, щоб одружитися зі Світланою. Кадри молодят тоді облетіли всі соцмережі.

Відсутність можливості бути поряд, та ще й так довго – це одне з найскладніших випробувань для будь-якої родини, що вже казати про молоду. Але ми гідно тримаємось. І віримо у те, що в нас буде змога жити разом нормальним життям. Ми обоє цього дуже хочемо,

– розповідав Максим Девізоров про зміни у стосунках з дружиною.

Що відомо про Максима Девізорова

Максим Девізоров народився у Рівному, але зростав у Києві. Ще з дитинства знімався у рекламах і телевізійних шоу. Його перша роль була у російській стрічці "Після школи". Здобув освіту за спеціальністю "режисер драматичного театру".

Фільмографія Максима Девізорова: