Обрав свідому позицію: де зараз і як допомагає ЗСУ Максим Самчик

Максим Самчик – один із найвідоміших молодих акторів України. Його кар'єра отримала значний поштовх завдяки ролям у серіалах "Перші ластівки" та його продовженні, а також у "Ботофермі", де він виконав головну роль.

Проте Максим відомий не лише своїм акторським талантом і харизмою, але й активною громадянською позицією та підтримкою ЗСУ. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз та як у часі війни живе Максим Самчик.

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Де зараз Максим Самчик

Після початку великої війни Максим успішно поєднує свою любов до творчості, акторства і співу з волонтерською діяльністю. Він організовує численні збори на підтримку ЗСУ, багато з яких мають креативне оформлення зі "співочим" закликом актора приєднатися.

Разом з Дарією Творонович, яка зіграла головну жіночу роль у "Тільки живи", Максим організував благодійний челендж для збору коштів на ЗСУ з метою зібрати 60 тисяч гривень. За умовами челенджу, актори давали один одному завдання, а їхня аудиторія робила благодійні внески.

Таким чином, переглянувши соцмережі актора, ви можете зрозуміти, що Максим обрав чітку громадянську позицію. Він активно допомагає армії та закликає свою аудиторію не бути байдужими.

Фільмографія Максима Самчика

Серед фільмів та серіалів, у яких можна оцінити акторську майстерність Максима Самчика, є такі:

"Коли падають дерева",

"Фокстер і Макс",

"Перші ластівки",

"Перші ластівки: залежні",

"Пульс",

"Гра в долю",

"Солоний поцілунок",

"Ботоферма".

Обирайте стрічку для перегляду та слідкуйте за діяльністю Максима Самчика, який підтримує Україну у час жорстокої війни російського агресора.