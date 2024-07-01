Спробувала себе в іншій сфері: як зараз живе зірка серіалу "Перші ластівки" Марія Смолякова

Українська акторка Марія Смолякова свою акторську кар'єру розпочала у далекому 2008 році. Тоді дівчині запропонували роль у мелодрамі "Ой, мамочки...". Вже потім її можна було побачити у різних театральних виставах та кіно.

Широкому загалу Марія стала відома після виходу молодіжного серіалу "Перші ластівки", де вона зіграла одну з головних ролей. Після прем'єри, стрічка завоювала любов глядачів, а актори отримали популярність, пише Кіно 24.

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Чим зараз займається Марія Смолякова

В інстаграмі Марії Смолякової зазначено, що зараз, окрім акторства, вона займається викладанням акторської майстерності та техніки мовлення. Дівчина проводить онлайн-заняття вже досить давно. В збережених історіях, зокрема, є відео з учнями за 2022 рік – вже під час повномасштабного вторгнення. Марія розповідала, що дуже наповнюється викладанням. Ба більше, саме це заняття врятувало її від внутрішньої депресії під час великої війни.

Мене поскликали викладали. Я думала, можливо, треба спробувати: піде, не піде. Щось цікаве. І я прийшла. Пам'ятаю розгублених дівчат – вони мене побачили тоді у "Перших ластівках". Типу я зірка, але я взагалі не зірка. Я теж була перелякана, але після самого заняття я відчула вдячність,

– зазначала Марія.

Смолякова часто ділиться з підписниками корисними порадами. Вони, зокрема, стосуються публічних виступів, мовлення, реакцій та емоцій. У січні цього року акторка написала, що скучила за кіно, тому готова до нових ролей. Чи були якісь пропозиції – невідомо. До речі, ще у 2021 році з'явилася інформація, що серіал "Перші ластівки" буде мати продовження. Однак, можливо, плани відклало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Особисте життя Марії Смолякової

У серпні 2021 року Марія Смолякова вийшла заміж за українського актора Олександра Грекова та навіть взяла його прізвище. Підготовка до важливої події розпочалася у червні, а під час церемонії були лише найближчі люди. Свято загалом тривало два дні. Молодята дотрималися багатьох традицій. До прикладу, був перший танець закоханих, танець з батьком та матір'ю.

Саша обирав сукню разом зі мною, якби вона йому не сподобалася, я б одразу це побачила та засмутилась. Саме тому і вирішили обирати разом. Саша знає мої смаки й те, що мені пасує, тому без нього було б важко,

– розповідала акторка.

Нещодавно Олександр у своєму інстаграмі ділився відео разом з коханою, де вони катаються на велосипедах у Києві. Тож, ймовірно, подружжя перебуває саме у столиці. На кадрах чоловік та дружина виглядають щасливими.