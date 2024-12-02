Де зараз Михайло Кукуюк, який зіграв у комедії "Шлях додому" і "Свінгерах"

Михайло Кукуюк – впізнаваний український актор театру і кіно, заслужений артист України, який активно допомагає ЗСУ. Чоловік відомий завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Свінгери", "Папік", "Наші котики", "Побачення у Вегасі", "Теорія зла", "Нове життя Василини Павлівни".

Зірка продовжує підкорювати українців участю у нових проєктах. Де зараз Михайло Кукуюк і чим він займається – розповідає Кіно 24.

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Де зараз Михайло Кукуюк

У 2024 році відбулася прем'єра серіалу "Шлях додому". Лірична комедія розповідає про дві українські родини, які стали жертвами афери, що призвела до численних непередбачуваних ситуацій. Сюжет розгортається навколо їхнього спільного життя в одному будинку, де несподівано зіштовхуються різні традиції, звички та світогляди. Михайло зіграв одну з головних ролей.

Чоловік зізнавався, що в усіх персонажах, в яких перевтілюється, бачить себе справжнього. Він переконаний, що кожна людина трохи грає ролі та одягає на себе маски навіть у реальному житті.

Це професія така. Усі ми граємо в житті. Усі ми трохи актори. Шекспір про це прекрасно колись висловився, що "весь світ – театр". Людей з чистим сприйняттям світу, з чистою реакцією на ближнього свого важко сприйняти. Ми всі трохи граємо, інколи всі одягаємо маски,

– ділився Михайло в інтерв'ю для Суспільне Житомир.

Наразі чоловік грає в театрі імені Івана Франка та театрі на Липках. Кукуюка можна побачити у виставах "Конотопська відьма", "Повернення блудного батька" та інших.

Артист рідко з'являється у соціальних мережах, але доволі часто наголошує на підтримці української армії. Актор поширює та відкриває збори для військових на FPV-дрони. Михайло не лише закликає до допомоги, але й публікує звіти про витрачені кошти, що були спрямовані на придбання важливих речей для солдатів.

12 грудня українці матимуть змогу побачити Кукуюка знову на екранах, адже відбудеться реліз передноворічної комедії "Збори ОСББ", де чоловік взяв участь.

Актор активно продовжує свою кар'єру та розвивається в нових сферах творчості, зокрема в поетичній та музичній. Михайло проводить концерти для прихильників, де озвучує власні вірші й виконує пісні.