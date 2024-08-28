"Не відчуваю сором, що працювала в Росії": де зараз відома акторка Міла Сивацька

Міла Сивацька – українська акторка та ведуча. Вона запам'яталась глядачеві ролями у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець". Акторка часто знімалась у Росії і вірила тамтешній пропаганді, але після початку повномасштабного вторгнення відмовилась від кар'єри у країні-агресорці.

Міла Сивацька у дитинстві займалась танцями та навіть стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців у 12 років. Крім того, дівчинка навчалась у київських модельних агенціях, пише Кіно 24. Міла Сивацька була ведучою, брала участь у зйомках кліпів та навіть у вокальному шоу. Крім того, вона взяла участь у шоу "Голос. Діти".

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З 2008 року Міла Сивацька почала зніматися в кіно. Вона зіграла головну роль в українському фільмі жахів "Синевир". Також вона знялась у серіалі "Мереживо долі, "Хороший хлопець", "Козаки. Абсолютно брехлива історія".



Міла Сивацька у "Козаках" / Кадр з серіалу

Міла Сивацька до повномасштабного вторгнення працювала в Росії: зокрема, знялась у серіалі "Гранд", фільмі "Останній богатир", працювала з Мілошем Биковичем, Олександром Соколовським. Зараз акторка не шкодує про ці знімання, хоч свою помилку вона визнає.

Я залишилася тут, я вибачилася, я допомагаю, я даю робочі місця. Я на місці, і я нікуди не виїжджала. Я була тоді, в березні. Я не відчуваю сором, що колись працювала в Росії, бо я розумію, що, ну так сталося. Ось така я була несвідома... Повторюся, в Україні на той момент не знімали кіно, його дуже мало і зараз знімають. Акторів дуже багато,

– пояснювала Міла Сивацька.

Актриса також відмовлялась від будь-яких пропозицій, що надходили їй з Росії вже під час великої війни. Після того, як Сивацька виступила проти війни, країна-агресорка заборонила їй в'їзд на 50 років.

Де зараз Міла Сивацька

Зараз акторка живе на дві країни: в Україні та Іспанії. Вона приїжджає до Києва, а також багато подорожує. Міла Сивацька відклала акторську діяльність, присвячуючи більше часу своєму бізнесу – це магазин з косметичними засобами.

Також Міла Сивацька вже освічена з коханим чоловіком. Пара заручилась у новорічну ніч. На жаль, окупанти зуміли зруйнували щасливу мить, адже тоді вони влаштували масований обстріл.

Закохані планують відсвяткувати весілля у Криму вже після перемоги.