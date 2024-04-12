Пригадує спогади покійної мами: де зараз і що каже про війну відома артистка Наталя Сумська

Сьогодні Наталя Сумська – народна артистка України, яка понад сорок років не припиняє радувати глядача та дивувати його своєю творчістю й неперевершеною грою. Та найбільше акторка радіє, коли бачить у залі військових.

Розуміє, що сьогодні усе наше життя залежить саме від них. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, як живе зараз і чим займається Наталя Сумська.

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Де зараз і що каже про війну Наталя Сумська

Акторка згадувала, що саме напередодні великого вторгнення померла її мати, яка неодноразово розповідала їй про страхіття Другої світової війни. Сьогодні, за подібних, а навіть ще трагічніших обставин, усі українці відчувають ті самі переживання.

Наприклад, Наталя Сумська зазначила, що її родина протягом певного часу перебувала під окупацією російських військ.

Мої рідні пережили окупацію. Сьогоднішня війна страшніша тим, що ворогом, безжальним варваром виявився найближчий сусід, що причаївся на кілька десятиліть, а тепер запустив своїх найманців на нашу землю. І ще жорстоко, що ми зараз переживаємо до тисячі ракетних атак, знищення цілих міст і втрату наших захисників,

– висловилась Наталія.

Зараз акторка продовжує зніматися в сучасних серіалах. А також грати у театральних виставах. Наталія зізнається, найбільшим щастям для неї є, коли вона бачить у залі військових.

Ми ніби продовжуємо жити звичне життя, але війна є війна, вона страшна, вона вбиває. А театр хоч на деякий час відволікає хвилями добра та позитиву і нас, і наших глядачів від жахливої реальності. Театр – як ліки, як рятунок, як терапія. І для мене подія, коли до нас на виставу приходять військові, я відчуваю єднання, обмін енергією,

– сказала вона.

Сумська також говорить сьогодні про важливість того, аби розмовляти українською мовою і назавжди забути мову окупанта:

"Я кожного дня ходжу до театру повз гімназію №117 імені Лесі Українки й чую, як там на шкільному подвір'ї, гуляючи, жартуючи один з одним, дітки говорять рідною українською мовою – це для мене подія, яка дає настрій і наснагу на довготривалий час. Це так гарно, так природно, так щемливо, я зупиняюся і захоплено слухаю", – зазначає вона.

Акторка закликає волонтерити та допомагати нашим бійцям. А також просить про молитву і відповідальність у кожного українця. Наталя вважає, що кожен повинен докладати зусиль для нашої перемоги.

Що відомо про Наталю Сумську