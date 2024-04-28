Дебют у ролі режисера та бажання завершити кар'єру: де зараз Олександр Кобзар

Олександр Кобзар – один з найталановитіших акторів в Україні. У нього багата фільмографія та звання Заслуженого артиста. Водночас зараз в Олександра є сумніви з приводу акторського майбутнього.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Кобзар залишився в Україні, а його брат вступив до ЗСУ. Чим зараз займається актор, читайте у матеріалі Кіно 24.

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Чому Кобзар хоче завершити кар'єру актора

Зараз на першому місці для Олександра Кобзаря – життя, сім'я та робота. Найчастіше актора можна побачити у театрі.

Театр з початку війни мене врятував і рятує зараз. Не було б у мене роботи в театрі, не знаю, як би вижив. Можливо, взагалі б пішов працювати не за фахом. У нас же в цей складний час в театрі і перебудова відбулася,

– ділився актор.

Зараз Олександр Кобзар сумнівається з того приводу, чи варто повертатися до акторської діяльності в Україні. Можливо, Кобзар продовжить займатись режисурою, продюсуванням, адже має певні ідеї. Та й не сидітиме без діла.

Мені зараз важко буде зніматися. Не знаю, коли зайду в кадр. Я вже підготувався, що в цій країні закінчу кар'єру кіноактора. Я внутрішньо готовий. Не можу зараз стати в кадр у комедію чи навіть у якийсь мильний серіал. Мені внутрішньо дуже важко. Мене це болить,

– зізнався актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дебют Олександра Кобзаря у ролі режисера

За кілька років до повномасштабного вторгнення Олександр Кобзар почав працювати над власним фільмом, який спершу міг отримати назву "Він". Частина зйомок відбувалась на територіях, що зараз тимчасово окуповані Росією. Прем'єра стрічки відбулась наприкінці липня 2023 року.

Олександр Кобзар дебютував як режисер, але водночас і виконав роль головного героя (хоч і не хотів цього). Фільм "Батько" – це історія про бізнесмена Влада, який вирішив налагодити стосунки з батьком після того, як 25 років з ним не спілкувався. Чоловік дізнається, що його тато помер. Він повертається у порожній батьківський будинок, де йому доведеться ухвалити кілька важливих рішень і залишитися на плаву щодо свого бізнесу.

Олександр Кобзар залишився задоволений результатом фільму, але не прокату. Для нього це був складний момент.

Виявилось, що люди, які кричали "Треба українське", їм треба "Скажене весілля",

– висловлювався актор і режисер.

"Батько": дивіться трейлер онлайн

Особисте життя актора

Олександр та Віра Кобзар познайомилися під час навчання у театральному університеті. Вони працювали разом, грали подружжя на екранах. У пари народилось двоє дітей – Варвара та Прохор. Цікаво, що син зіграв одну з ролей у фільмі тата "Батько".

Подружжя було разом 18 років. У 2021 році стало відомо про їхнє розлучення.

Ми всі відповідаємо за якісь помилки. Люди роблять якісь помилки. Потім в деякий момент ці помилки не дають жити. Я відчув, що ми дуже різні з Вірою. Якісь були історії конфліктні і діти, які це все бачили, їм було важко,

– зізнавався актор.

В одному з інтерв'ю Олександр Кобзар зізнавався, що закоханий. Більше особистим життям він не ділиться.