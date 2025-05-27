Розірвав зв'язки з Росією ще у 2014: де зараз актор Олексій Горбунов

Олексій Горбунов – відомий український актор, який на сцені вже близько 40 років. У 2016 році він став народним артистом України, а в його фільмографії – понад 100 ролей у фільмах та серіалах.

У нещодавньому інтерв'ю Римма Зюбіна назвала Олексія Горбунова прикладом для себе й інших. Адже після успішної кар'єри в Росії він відмовився від усіх проєктів у країні-агресорі й з 2014 року обрав для себе чітку позицію. Кіно 24 розповість, де актор зараз і чим займається.

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Олексій Горбунов народився у Києві. Він не зміг вступити до театрального інституту, тому працював монтувальником у Київському театрі. Завдяки Аді Роговцевій Олексій познайомився з її чоловіком Костянтином Степанковим і таки отримав вищу акторську освіту.

З 1984 року почав зніматися у кіно. Понад 10 років він працював актором у кіностудії імені Довженка, а згодом його запросили до Росії. Там Горбунов знявся у низці фільмів та серіалів.



Перший фільм Олексія Горбунова / Фото з фейсбуку актора

Та коли почалась Революція Гідності, Олексій Горбунов заявив, що більше не братиме участі у жодних російських проєктах. Згодом актор розповідав, що у 2014 році разом зі своїм гуртом "Грусть пилота" виступав для військових ЗСУ, відвідував госпіталі. Побачивши на власні очі наслідки російської агресії, він не міг вчинити інакше.

Де зараз Олексій Горбунов

Олексій Горбунов продовжує зніматися в кіно, виступає зі своїм гуртом, з творчими вечорами, а також займається гумористичним тікток-каналом, де знімає відео разом з молодими українськими блогерами.

Серед останніх кінопроєктів актора: байопік "Малевич" про життя і творчість українського художника, короткометражний фільм "Щастя", серіали "Тут і тепер", а також "Бийся, серце, бийся", режисеркою якого стала Дарія Трегубова.



Олексій Горбунов на зйомках серіалу з Дарією Трегубовою / Фото з фейсбуку актора

Олексій Горбунов живе і за кордоном, де зараз перебуває його дружина й донька, і в Україні, куди приїздить для зйомок і виступів з гуртом.

"Сім'я моя в Іспанії, дружина й донька там. Потім їду назад у Київ, там зйомки весь березень. Ну й, знову ж таки, концерти. Концертів у нас дуже багато. Зокрема, для ЗСУ, ми до хлопців їздимо граємо, то в госпіталь, то просто в частину", – розповідав актор про свою діяльність в одному з останніх інтерв'ю.