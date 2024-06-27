Де зараз та чим займається актор серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко, який родом з Білорусі

Український актор Олексій Яровенко народився та виріс у Білорусі, а саме у Мінську. Найбільша популярність до нього прийшла у 2019 році, коли чоловік зіграв роль Олексія Косача у драматичному серіалі "Кріпосна".

Після цього акторська кар'єра Олексія трохи затихла, адже він перестав з'являтися на екранах. Як зараз живе Яровенко, читайте на сайті Кіно 24.

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Переїзд до України та особисте життя Яровенка

З рідного Мінську Олексій Яровенко переїхав заради коханої Ольги Карпової. Вона, до речі, також акторка. Грає у Київському театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра. Вони познайомилися у Кишиневі, коли там проходив театральний фестиваль. Олексій одразу зрозумів, що це кохання. Закоханим було складно на відстані, адже хотілося більше часу проводити разом.

Все, до чого я прагнув, – це провести життя зі своєю дружиною. Ольга – моя головна опора і підтримка у житті. Я дякую долі, що мені вдалося одружитися з нею, а їй – вийти заміж за мене. Вдячний цілому світу, що ми пережили всі випробування і тепер нарешті разом,

– розповідав Олексій Яровенко.

У березні цього року актор поділився з шанувальниками чудовою новиною – у подружжя народився син. Новоспечені батьки вирішили назвати хлопчика Глібом. Зазначимо, що Олексій та Ольга виховують ще одного сина – Данила.

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Чим зараз займається Олексій Яровенко

Олексій Яровенко не надто активний у соціальних мережах. Зараз актор проводить курси з акторської майстерності. Крім того, має власний музичний гурт, який називається "Бенд Олексія Яровенка". Хлопці виконують пісні у стилі фанк та блюз. Минулого року відбулася прем'єра їхнього дебютного альбому. Актор також продовжує зніматися у кіно та брати участь у виставах.

З початку повномасштабного вторгнення Олексій підтримує Україну. У перші дні великої війни актор, як і багато його колег, записував звернення до росіян та білорусів, адже надіявся, що це якось змінить ситуацію.

Актор також збирав гроші на допомогу українським військовим. У своєму інстаграмі Яровенко перейшов на українську мову та продовжує жити у Києві. На жаль, більше інформації про його теперішнє життя немає.