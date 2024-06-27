Від завуча зі "Школи" до великих змін: як живе Олена Курта і чи виїхала з України під час війни

Олена Курта стала відомою завдяки ролі суворої завучки Дарини Петрівни в популярному серіалі "Школа". Після початку великої війни вона зіграла у новій чотирисерійній воєнній драмі "Я – Надія".

У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, де зараз акторка і чим займається. А також читайте, чи виїжджала Олена Курта з Києва після початку великої війни.

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Як зустріла велику війну Олена Курта

Олена згадує, що з самого початку повномасштабного вторгнення вона знаходилась в Києві. У перші дні поруч з нею була неймовірна кількість людей, які волонтерили у великому укритті. Там вони організували госпіталь, дбали одне про одного, будували фортифікаційні споруди та годували захисників, які стояли на захисті периметра будинку.

Це був час згуртування. Ми робили коктейлі Молотова, багато сміялися, організовували дитячі майданчики, хоча бачити, як діти катаються на самокатах посеред укриття, було дуже боляче... Це був цікавий час, коли кожен мав свою зону відповідальності й отримував від цього шалену кількість енергії назад,

– пригадує акторка.

Акторка заявляє, що вона не відчувала потреби в евакуації. У березні разом з іншими людьми, яким потрібен був супровід, вона на кілька тижнів виїхала на захід України. Для Олени це було можливістю зустріти батьків, які сильно переживали, трохи відпочити й повернутися до Києва.

"Жодного бажання виїжджати у мене немає й дотепер. Це моє місце сили. Місце, яке мене надихає і насправді є джерелом енергії, світла і життя", – розповідає Олена Курта.

Чим зараз займається Олена Курта

Окрім акторської кар'єри, Олена має декілька освіт, включаючи психологічну. Вона зізнається, що навички психолога значно допомагають їй у збереженні емоційного балансу і в наданні підтримки людям. Цим вона і займається сьогодні.

Я, як психолог, маю можливість бути долученою до проєктів, де допомагаю іншим людям долати наслідки постійного стресу, в якому ми перебуваємо. Що стосується мене особисто, моя стресостійкість – результат багаторічної роботи над собою. Перебуваючи у Києві, я, як і всі, чую вибухи, можу гостро реагувати на гучні звуки. В цілому моя психіка реагує чудово, я їй дуже вдячна, що вона зі мною заодно,

– каже Олена.

Окрім цього, Олена захоплюється поезією й активно популяризує творчість відомих українських письменників у своїх соцмережах. Вона також називає себе "українською акторкою у вільний час". Попри те, що на першому місці для неї стоїть допомога людям, Олена продовжує розвиватись у своїй акторській кар'єрі.

Вона зіграла в серіалі "Я – Надія", де представила себе в абсолютно новому образі українському глядачеві. Очевидно, є ще багато невідомих сторін у цій акторці, які вона може показати своїм глядачам.