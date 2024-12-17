Війна докорінно змінила її життя: де зараз і як допомагає ЗСУ Олеся Жураківська

Олеся Жураківська – відома українська акторка, яку знають не лише за її ролями в кіно, а й за яскравими виступами на театральній сцені. Вона здобула популярність завдяки своєму таланту та багатому досвіду у різних жанрах мистецтва. Окрім того, Олеся Жураківська вже два роки очолює Київський академічний театр на лівому березі Дніпра.

Війна в Україні докорінно змінила погляди Жураківської. Вона, як і багато інших, пережила важкі часи, що змусили переосмислити не лише особисті пріоритети, а й погляди на життя, культуру та роль мистецтва в умовах війни. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де зараз і як живе Олеся Жураківська

Олеся Жураківська зізнається, що початок великої війни кардинально змінив її цінності та пріоритети. Вона розповідала, як після 24 лютого 2022 року разом із рідними провела півтора місяця в підвалі, ховаючись від обстрілів. Артистка зазначає, що дуже детально пам'ятає усі ті жахливі моменти, які стали частиною її життя. Це був надзвичайно важкий період, і пережиті події залишили глибокий слід в її серці.

Особливо болісним для неї стало усвідомлення того, що деякі люди, яких вона вважала близькими друзями, стали зрадниками. Однією з таких стала її колега по театру – Горбачова, яку Олеся довгий час вважала своєю подругою. Однак після початку війни й підтримки Росії з боку Горбачової, Олеся була змушена припинити будь-які стосунки з нею. Для Жураківської це стало великим ударом, і вона зізнається, що коли почула слова своєї колеги: "Я не засуджую".

Вона розуміє, що час вимагає рішучих дій і розриву зв'язків, не оглядаючись назад, щоб звільнити простір для нових можливостей і творчості.

З початку 2023 року Олеся Жураківська взяла на себе роль директорки та художньої керівниці Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Під її керівництвом театр активно підтримує військових та волонтерів. Чотирнадцять працівників театру пішли служити добровольцями, і, на жаль, один із них – Олег Остропольський – загинув на фронті.

Але навіть у ці важкі часи театр не зупиняється. Олеся розповідає, що колектив допомагає багатьом бригадам, організовує благодійні ярмарки та вистави. Вона особисто опікується будинком ветеранів сцени й зазначає, що для неї важливою є підтримка як юних, так і літніх людей.

Ще з 2014 року Олеся запропонувала підтримувати військових, які перебували в центральному шпиталі, і відтоді театр регулярно запрошує військових і волонтерів на безплатні вистави. Крім того, театр надає свій майданчик для театральних колективів, які працюють у прифронтових зонах, зокрема театрам з Харкова, Маріуполя та Дніпра, а також активно співпрацює з Театром ветеранів.

Зараз Олеся Жураківська активно гастролює, розширюючи межі свого театрального впливу та залучаючи глядачів до важливих соціальних ініціатив. Попри складні умови війни, акторка продовжує виступати на сцені, організовувати благодійні вистави та підтримувати культурні проєкти, які об'єднують людей.