Її вигнали зі школи та університету: де зараз зірка "Перших ластівок" Поліна Носихіна

Поліна Носихіна — українська актриса, відома за своїми ролями в багатьох популярних телевізійних проєктах. Вона з'являлася в таких серіалах, як "Коли ми вдома", "Лікар Ковальчук", "Між коханням і ненавистю", "Сестри у спадок", "Сонячний листопад", "Ніщо не трапляється двічі", "Краще за всіх" та багатьох інших.

Однак найбільшу популярність Поліна здобула завдяки своїй ролі в серіалі "Перші ластівки". Попри свій молодий вік, вона вже стала відомою актрисою, яку знають і люблять. Однак не всі ставляться прихильно до її професії, тому дізнайтесь на Кіно 24, чому Носихіну вигнали з навчального закладу і де вона зараз.

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Де зараз Поліна Носихіна

Українська актриса та зірка серіалу "Перші ластівки" Поліна Носихіна розповіла, що її виключили зі школи та університету. Актриса зізналася, що не могла поєднувати навчання зі зйомками.

У дев'ятому класі мене відрахували зі школи. Річ у тім, що у восьмому й дев'ятому класах я дуже багато знімалася і через це пропускала уроки. У мене ще й характер складний. Якщо мені щось говорять образливе, не можу промовчати у відповідь. На 10-11 клас я перейшла до іншої школи. Там довчилась без проблем, мені вдалося і продовжити працювати, і займатися в школі,

– розповіла Поліна.

Після закінчення школи Поліна Носихіна вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого, проте завершити навчання не вдалося.

"В університеті я не змогла поєднувати роботу та навчання, тому мене відрахували. Але я не дуже цим переймаюся і повторно вступати в Карпенка-Карого не планую", – каже Поліна.

Це не завадило юній акторці продовжити успішно будувати свою кар'єру, чим вона сьогодні й займається.

Громадянська позиція Поліни Носихіни

Окрім того, Поліна перейшла на українську мову. До повномасштабної війни акторка розмовляла та вела свої соцмережі російською, натомість після 24 лютого вона зробила свій вибір.

Київ. Столиця України. Ніч. Інстаграм видалив мої історії за 7 хвилин. Все, що зараз відбувається - пекло, а винна Росія. Не тільки Путіна, а кожного росіянина, який не в змозі відкрити книгу з історії й прочитати її. Кожен росіянин, чий мозок не здатний фільтрувати інформацію з ЗМІ. Це все повернеться до вас двічі, повірте. Дякуємо нашій армії, кожен українець вірить у вас. Слава Україні,

– написала Носихіна на початку великої війни.

Зараз Поліна Носихіна працює для розвитку української кіноіндустрії. Попри складні обставини, у яких живуть українці, вона знаходить у собі силу транслювати позитив у соцмережах.