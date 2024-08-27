Отримував повістку двічі: де зараз Роман Луцький та чому кілька разів ходив у ТЦК

Роман Луцький — талановитий український актор, який здобув визнання завдяки своїй блискучій грі на сцені та екрані. Його кінокар'єра насичена різноманітними яскравими ролями, які стали улюбленими для багатьох глядачів.

Нещодавно актор поділився новинами зі свого особистого життя: вдруге за півтора тижня він відвідав ТЦК. У матеріалі Кіно 24 можна дізнатися більше про те, чим зараз займається Роман Луцький, як він поєднує свою творчу кар'єру з громадянськими обов'язками.

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Де зараз та чим займається Роман Луцький

Актор Роман Луцький працює в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі, де здобув широку популярність завдяки своїй майстерній акторській грі. Нещодавно актор поділився важливими новинами з особистого життя. Він повідомив, що нещодавно оновив свої дані у військкоматі та успішно пройшов військово-лікарську комісію ВЛК.

Проте, попри це, актор отримав нову повістку у театр, в якому працює.

Згодом з'ясувалося, що сталася плутанина з документами, і акторові не потрібно було повторно проходити ВЛК. Після усунення помилок та роз'яснень, Романа відпустили без необхідності повторного огляду.

Уже на місці з'ясував, що трапилася помилка, мабуть, не узгодили між кабінетами чи не встигли дописати, а розпорядження вже було, я пояснив – і мене відпустили без повторного огляду,

– пригадав актор.

Таким чином, ситуація вирішилася на позитивній ноті, і актор може продовжити свою діяльність в театрі.

До речі, гру актора можна побачити в ролях в таких фільмах, як "Параджанов", "Сторожова застава", "Секс і нічого особистого".

Якщо ж ви є фанатами його театральної діяльності, то Роман Луцький зіграв у таких виставах: