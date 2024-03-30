Від актора фільму "Носоріг" до командира батальйону "Вовки Да Вінчі": де зараз Сергій Філімонов

Сергій Філімонов не є професійним актором. Попри це його нагородили двома преміями за найкращу гру на кінофестивалях у Батумі та Стокгольмі за роль у фільмі "Носоріг" Олега Сенцова.

Після своєї дебютної роботи у кіно Сергій зізнавався, його уявлення про цю професію сильно змінились. Однак розвиток сучасного кінематографа – не зовсім те, що зараз найбільше цікавить Філімонова. Оскільки він обрав для себе інший фронт, зі зброєю в руках. Дізнайтесь де зараз та що відомо про життя Сергія Філімонова.

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Де зараз Сергій Філімонов

Сергій Філімонов зізнавався, що йому було б цікаво спробувати себе у ще якійсь ролі, однак сьогодні думки лише про одне. З перших днів великої війни він сформував підрозділ, що складався переважно з членів та прихильників руху "Гонор". Цей підрозділ активно долучився до оборони Києва та Київщини.

Перед початком Харківського контрнаступу підрозділ "Гонор" об'єднався з батальйоном "Вовки Да Вінчі" під керівництвом Дмитра Коцюбайла. На той момент Сергій отримав призначення командиром 2-го загону батальйону "Вовки Да Вінчі", який отримав назву "Гонор".

Як боєць та командир загону він брав участь у звільненні Харківщини (Куп'янська, Балаклії, Ізюму), битвах за Бахмут, Соледар, Хромове, Часів Яр, Серебрянку, Берестове, та в обороні Куп'янська та Кліщіївки.

У 2023 році його призначили на посаду заступника командира розвідки батальйону. А 6 лютого 2024 року Сергія призначили командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-го окремого механізованого батальйону.

Особисте життя Сергія Філімонова

Сергій Філімонов одружився у 2017 році. Цього ж року у нього з'явився син Орест. Філімонов у соцмережах часто ділиться світлинами з найріднішими. А у 2023 мережу сколихнула новина про те, що Сергій став батьком вдруге. Цього разу у військового народилась донечка, яку вони з дружиною назвали Соломією.

Сергій Філімонов у фільмі "Носоріг"

Він зіграв головну роль у фільмі "Носоріг" від режисера Олега Сенцова. Робота над цим фільмом розпочалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році та його подальше ув'язнення. Після звільнення режисера у 2019 році роботу над проєктом відновили.

Для Сергія ця роль була першою. Він зізнається, що моментами йому було дуже нелегко, однак допомагали настанови Сенцова та інших акторів.

Важко було багато разів, бо коли треба грати сцени, пов'язані з емоціями, які люди намагаються найчастіше ховати від інших людей, то, звичайно, важко. Однак мені сильно допомагала команда, інші актори, поради й віра в мене Олега Сенцова,

– сказав Сергій.

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Сподіваємось, після нашої перемоги ми ще неодноразово побачимо Сергія Філімонова в абсолютно різних амплуа. Однак, поки що вдячні за захист України та боротьбу зі зброєю в руках за нашу незалежність.