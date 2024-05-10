Стосунки з українкою та тотальна підтримка: де зараз і що каже про війну в Україні Шон Пенн

Шон Пенн – знаменитий голлівудський актор, який відомий своєю неймовірною підтримкою нашої країни у час складних випробувань. Він є одним із тих зірок, які не просто зробити публікацію в соцмережах, а, не вагаючись, приїхали у найгарячіші міста України.

Під час боїв за місто Сіверськодонецьк Шон Пенн відвідав його, а зараз активно закликає міжнародне товариство допомагати українській армії. Дізнайтесь на Кіно 24, де зараз актор та що відомо про його стосунки з українкою.

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Де зараз Шон Пенн

Пенн перебував в Україні, коли Росія напала на нашу країну і розпочала повномасштабну війну. У той час він вже займався зйомками документального фільму, а раніше мав можливість спілкуватися з українськими військовослужбовцями, які зараз захищають українські землі.

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Голлівудський актор неодноразово відвідував Київ та інші міста України. Раніше він приїжджав наодинці, але згодом актор почав з'являтись зі своєю коханою, українською ведучою та акторкою Ольгою Коротяєвою.

Зокрема, вони були разом на саміті перших леді та джентльменів. 64-річний режисер і його 43-річна обраниця сиділи поруч, тримаючись за руки. Шон Пенн виступив на Саміті як один зі спікерів. Він знову підкреслив необхідність перемоги України у війні з Росією.

Ми всі сподіваємося, що Україна стане каталізатором змін в історії людства. Я приїжджаю до України в ці часи, коли йде війна, і я розумію, як це складно. Але приїжджаю і розумію, як же тут пахне єдністю. Україна має виграти й бути успішною,

– зазначає режисер.

Стосунки Шона Пенна з українкою: що відомо

Чутки про роман між Шоном Пенном та Ольгою Коротяєвою з'явилися ще наприкінці травня, коли їх помітили разом. Пізніше режисер підтвердив цей роман з українською акторкою, відвідуючи разом з нею публічні заходи.



Шон Пенн з обраницею / Фото president.gov.ua

Актор та його обраниця утримуються від коментарів щодо своїх стосунків, але вони вже не приховують, що є парою й у них однозначна позиція щодо війни в Україні.