Окупанти знищили його минуле: де зараз легендарний актор України – Стас Боклан

65-річний Станіслав Боклан – один із найзатребуваніших українських акторів, який здобув популярність завдяки своїм яскравим ролям на сцені та в кіно. У більшості своїх робіт він часто грає ловеласів і поганців, здатних на будь-які вчинки. Проте в реальному житті Станіслав Боклан є зовсім іншою людиною.

Актор дуже обережно ставиться до публічності, оберігаючи від загалу подробиці свого особистого життя. Він рідко дає інтерв'ю і намагається тримати в таємниці найінтимніші моменти, що стосуються його родини. Дізнайтесь, де зараз актор та як росіяни знищили його минуле.

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Де зараз народний артист України Стас Боклан

Станіслав Боклан віддав десять років своєї кар'єри Донецькому обласному драматичному театру в Маріуполі. Це був важливий етап у його житті, і саме там він здобув безліч теплих спогадів, пов'язаних як з колегами, так і з самим містом.

Але, на жаль, усе змінилося. Театр зруйнували російські окупанти. Те ж саме сталося і з квартирою, в якій колись жив Станіслав Боклан. Та найбільше актора болить втрата друзів і колег, з якими він працював і з якими потоваришував.

Боклан зізнавався, що в його душі з'явилася ненависть, на яку він сам не сподівався. Йому важко прийняти те, що сталося, і він відчуває глибоку втрату не тільки матеріальних речей, але й людських життів.

Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті, тому що це страшно уявити,

– каже Боклан.

Попри все, Боклан залишається в країні, продовжує зніматися в кіно та робить усе можливе, щоб підтримати українську кіноіндустрію. Зараз актор також активно займається волонтерством, допомагаючи військовим, наскільки це у його силах.