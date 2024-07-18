Витратив всі заощадження і не мав на що жити: де зараз і чим займається Євген Ламах

Євгеній Ламах встиг знятися у найгучніших українських кінокартинах, що стали важливими віхами в сучасному українському кінематографі. Серед них: "Крути 1918", "Мирний-21", "Черкаси", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", "Будинок слово", "Між нами" та інші.

Ламах зізнався, що на початку великої війни у нього не було грошей. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, як зараз живе та чим займається Євген Ламах.

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Де зараз Євген Ламах

Відомий український актор Євгеній Ламах поділився своїм досвідом на початку повномасштабного вторгнення. Він зізнався, що в цей період у нього не було заощаджень, адже він все віддав на волонтерство. А кіновиробництво, як і багато інших галузей, було на паузі, через що він не міг заробляти грошей.

Тоді взагалі не було за що жити, бо всі кошти я витратив на волонтерську діяльність. Не було розуміння, чи повернуся я на знімальний майданчик, та й взагалі у перші місяці про це не думав. Єдина думка тоді: як не померти,

– каже Ламах.

Євгеній Ламах зайнявся волонтерською діяльністю. Він їздив містами та селами України, виступав, показував фільми разом з іншими акторами, збирав кошти на підтримку армії. Згодом його власні ресурси зменшилися, тому він продовжив волонтерити вже у Києві, знаходячи нові способи допомагати.

Перші тижні війни стали для актора періодом переоцінки цінностей. Особливо великий вплив на нього мали розповіді військових, з якими він спілкувався під час волонтерських поїздок. Цей досвід глибоко змінив його світогляд. Зараз його двоюрідний брат служить у Збройних силах України, що додає особистого значення його волонтерській діяльності.

Особисте життя Євгенія Ламаха

Попри всі труднощі, які принесла велика війна, у житті Євгенія Ламаха сталося і дещо приємне. Він познайомився зі своєю коханою Поліною. Хоча вони ще не одружені, їхні стосунки міцніють, і вони мріють про спільне майбутнє в Україні.



Євгеній Ламах з коханою Поліною / Фото УНІАН

Ця зустріч стала для Євгенія промінцем надії та щастя в непрості часи, даруючи йому підтримку та любов, які так необхідні в цей складний період.