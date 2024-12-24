Його не впізнати: куди зник і як змінився Євген Лебедин, який став зіркою екранів з дитинства

Євген Лебедин – один із тих акторів, які здобули свою популярність ще в ранньому дитинстві. Ви точно пам'ятаєте його у "Різдвяній історії" Тіни Кароль, де він зіграв головну роль. Талановитий Євген підкорив серця глядачів і став улюбленцем не тільки режисерів, а й глядачів.

Про це повідомляє 24 Канал. Вже на ранніх етапах його кар'єри стало зрозуміло, що перед нами – майбутня зірка, що розвивається і росте в професії.

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Де зараз і як змінився Євген Лебедин

У своїх інтерв'ю Євген згадував, що вже у 5 років він вже відчував, що акторство – це його справжнє покликання. І справді, його кар'єра, яка почалася так рано, швидко набула великого розмаху.

Сьогодні Євгену Лебедину вже 17 років. За цей короткий час він встиг досягти значних результатів у своїй кар'єрі. У його творчому доробку – 32 ролі в різноманітних проєктах, що є великим досягненням для молодого актора.

Серед відомих робіт Євгена – такі фільми, як "Різдвяна історія", "Захар Беркут", "Пташка у клітці", "Любити та вірити", "Тато Ден" та інші. У 2015 році він навіть здобув перемогу на телевізійному шоу "Маленькі гіганти", що також стало важливим етапом у його кар'єрі.

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Однак є в житті Євгена один цікавий момент, що відрізняє його від багатьох інших молодих акторів. З 2014 року, коли йому було лише 7 років, він прийняв рішення відмовитися від участі в російських кінопроєктах. Це стало його свідомим вибором.

Попри свою популярність, Євген Лебедин зізнавався, що намагається уникати надмірної уваги та хоче просто побути дитиною. Він не прагнув публічності, і навіть після великих досягнень у кіно практично не з'являвся в медіапросторі. Це привело до того, що в останні роки інформації про його особисте життя стає все менше. Можливо, Євген сьогодні вибрав шлях менш публічного життя і намагається залишити за собою право на приватність.



Євген Лебедин / Фото з мережі

Хоча багато хто й досі пам'ятає його як маленького актора з великим талантом, тепер Євген, ймовірно, насолоджується життям поза рамками кіноіндустрії. Через відсутність соціальних мереж фанати можуть лише здогадуватися, яким він є сьогодні, і чим займається поза екранами.