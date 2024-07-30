Супергеройський фільм Marvel "Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав 200 мільйонів доларів. Стрічка встановила новий рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Цей фільм, очікуваний шанувальниками з великим нетерпінням, став справжнім хітом, демонструючи величезний успіх на світовому ринку. У матеріалі дізнаєтесь, про що сюжет стрічки та про які касові збори йдеться.

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"Дедпул і Росомаха" встановив рекорд касових зборів у перший вікенд прокату

За підрахунками студії, "Дедпул і Росомаха" – 34-й фільм у лінійці кіновсесвіту Marvel – зібрав 205 мільйонів доларів у внутрішніх продажах і 438,3 мільйона доларів у світовому прокаті. Цей фільм продовжив традицію успішних релізів Marvel, демонструючи стабільну популярність франшизи.

У 2016 році перший фільм про Дедпула встановив рекорд, ставши найкасовішою стрічкою у прем'єрний вікенд серед фільмів з рейтингом R, заробивши приблизно 132 мільйони доларів. "Дедпул 2" посів друге місце у цьому рейтингу, зібравши 125 мільйонів доларів у 2018 році. Проте, навіть з урахуванням інфляції, обидва ці фільми поступаються показникам "Дедпула і Росомахи", що підкреслює значний успіх останнього.

"Дедпул і Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед 10 найуспішніших дебютів у кінематографі шість належать Marvel. "Дедпул і Росомаха" приєдналися до цих фільмів, допомігши Marvel досягти загального касового збору понад 30 мільярдів доларів. Disney підтвердив, що Marvel стала найкасовішою кінофраншизою всіх часів. Цей успіх підкреслює велику популярність Marvel у сучасному кінематографі