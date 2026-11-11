Демі Мур – 64: яскраві фільми з акторкою для ідеального вечора

Демі Мур заслужено має статус однієї з найяскравіших зірок сучасного Голлівуду. Кожна її поява на екрані привертає шалену увагу глядачів та викликає бурхливі обговорення у світі кінематографа.

Фанати обожнюють Демі Мур за вміння майстерно перевтілюватися у кардинально різних персонажів та неймовірну сміливість обирати провокативні ролі. З нагоди свята відомої акторки 24 Канал підготував добірку яскравих стрічок, які гарантовано подарують вам море емоцій.

"Привид" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,1

Закохані Сем і Моллі повертаються додому після вечірньої прогулянки та стають жертвами вуличного грабіжника. Унаслідок сутички хлопець трагічно гине, але його душа залишається на землі у вигляді привида. Він дізнається про смертельну небезпеку для своєї дівчини та всіма силами намагається попередити її. Задля цього безтілесний герой звертається за допомогою до дивакуватої жінки-медіума, яка єдина здатна чути його голос.

"Привид": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають неймовірну хімію між головними акторами та ідеальне поєднання романтики з містичним трилером. Однак кіноексперти дещо критикують фільм за наївність сюжету та надмірну сентиментальність окремих сцен.

"Солдат Джейн" (1997)

Рейтинг IMDb: 6,1

Офіцерка Джордан О'Ніл отримує унікальний шанс довести свою професійну придатність у жорстких умовах елітного підрозділу спеціального призначення. Вона потрапляє до тренувального табору, де панують суворі правила та чоловічий шовінізм. Героїня терпить страшні фізичні знущання та психологічний тиск від безжального командира. Попри всі випробування, Джордан демонструє сталевий характер і долає неймовірні перешкоди на шляху до своєї мети.

"Солдат Джейн": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають фантастичну фізичну форму Демі Мур та її бездоганну самовідданість складній ролі. Однак кіноексперти критикують фільм за передбачуваність фіналу та клішований підхід до висвітлення гендерних проблем в армії.

"Субстанція" (2024)

Рейтинг IMDb: 7,2

Колишня зірка телеекранів Елізабет Спаркл стикається з віковою дискримінацією та втрачає роботу через рішення жорстокого продюсера. У розпачі жінка наважується використати загадковий препарат, який створює молодшу та досконалішу версію її самої. Спочатку нове життя здається справжньою казкою, адже молода копія швидко здобуває шалену популярність. Втім, згодом між двома втіленнями однієї людини починається страшна боротьба за контроль над спільним тілом.

"Субстанція": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають надзвичайно сміливу акторську гру Демі Мур та гостру соціальну сатиру на стандарти краси. Однак кіноексперти критикують фільм за надлишок відвертих боді-горор сцен.

До речі, 11 листопада свій день народження також святкує Леонардо Ді Капріо. З цієї нагоди наша редакція підготувала добірку фільмів, де зіграв легендарний актор.