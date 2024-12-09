Знаменита Демі Мур про стан важкохворого Брюса Вілліса: "Нікому б подібного не побажала"

Американська акторка Демі Мур поділилася подробицями стану здоров’я свого колишнього чоловіка, актора Брюса Вілліса, який наразі бореться з лобно-скроневою деменцією. Вілліс, відомий своїми ролями в голлівудських блокбастерах, переживає складний період у зв'язку з цією недугою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання CNN. Перші новини про діагноз Брюса з'явилися ще в лютому 2023 року, а тепер Демі Мур поділилась подробицями його стану на сьогодні.

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Демі Мур про стан важкохворого Брюса Вілліса

Попри те, що Демі Мур була одружена з Брюсом Віллісом з 1987 по 2000 рік, і після їхнього розлучення їхні шляхи розійшлися, акторка не припиняє підтримувати контакт із колишнім чоловіком і його новою родиною. Вони мають трьох дочок – Румер, Скаут і Таллула, які зараз активно підтримують свого батька у його боротьбі з хворобою. Мур підкреслює, що для неї важливо залишатися частиною життя Вілліса, попри минулі стосунки.

Демі зазначила, що на сьогодні Брюс перебуває у "дуже стабільному стані", хоч його хвороба залишається важким випробуванням.

Я нікому б подібного не побажала. Це велика втрата, але є і неймовірна краса та дари, які можуть прийти з цього,

– зазначила акторка.

Мур не приховує, що їй дуже важко спостерігати за тим, як її колишній чоловік бореться з хворобою. Попри це вона відзначає, що важливо приймати близьких такими, якими вони є зараз.

"Я вже говорила про це раніше, але я дійсно щиро в це вірю. Усім, хто з цим стикається, дуже важливо приймати близьких такими, якими вони є зараз", – сказала Демі Мур.

Демі наголосила на тому, що Вілліс залишається у гарних стосунках з родиною, і його близькі люди роблять усе можливе, щоб він відчував себе комфортно.