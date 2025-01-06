Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус" у кар'єрі: приголомшлива промова акторки

Акторка Демі Мур здобула свій перший "Золотий глобус" у кар'єрі. Вона отримала нагороду за роль у фільмі "Субстанція".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт кінопремії. У своїй емоційній промові акторка відкрито поділилася з глядачами тим, як довго не сприймала нагороди як щось, на що вона заслуговує.

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Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус": що сказала акторка

Акторка поділилася зі слухачами, що тривалий час її кар'єра була сповнена сумнівів і непевності в собі, а з отриманням нагороди вона вперше відчула, що її праця і таланти отримали справжнє визнання.

30 років тому продюсер сказав мені, що я попкорн-акторка, і це визначило для мене усе,

– згадала акторка.

Промова Демі Мур: дивіться відео онлайн

Продюсер сказав Демі Мур, що вона може створювати успішні фільми, заробляти великі гроші, але ніколи не здобуде визнання.

"Я погодилася, і я повірила в це, і згодом це мене роз'їло, аж до того, що кілька років тому я вирішила, що, можливо, це все. Я зробила те, що мала зробити", – сказала акторка.

Після довгого шляху сумнівів і внутрішньої боротьби Демі Мур таки здобула свою перемогу. Акторка отримала нагороду "Золотий глобус 2025" за найкращу роль у мюзиклі чи комедії за свою роботу у фільмі "Субстанція".

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця перемога стала важливим визнанням не тільки її професіоналізму, але й глибоким підтвердженням того, що навіть найсильніші внутрішні бар'єри можна подолати.