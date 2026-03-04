Її просто не впізнати: як змінилась від початку своєї кар'єри легендарна акторка Демі Мур

Демі Мур – яскравий приклад того, як роки можуть лише прикрашати. Американська акторка помітно змінилася від початку своєї кар'єри, однак ці зміни беззаперечно пішли їй на користь.

Сьогодні складно повірити, скільки років цій вишуканій та доглянутій жінці. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як трансформувалася Демі Мур протягом років і який вигляд вона має нині.

Як змінилась Демі Мур за роки своєї кар'єри?

Демі Мур здобула шалений успіх ще у 1980-х роках. Нині акторці 63 роки, і вона має розкішний вигляд на червоних доріжках та найпрестижніших кінопреміях світу. У 90-х вона стала справжньою іконою після виходу фільмів "Привид", "Непристойна пропозиція" та інших гучних стрічок.



Демі Мур у фільмі "Привид" / Кадр із фільму

Тоді Демі Мур мала дещо інший вигляд, ніж сьогодні: м'якші риси обличчя, природну красу без яскравого макіяжу. Згодом її впізнаваною "родзинкою" стало довге гладке волосся, мінімалістичні образи та бездоганно доглянута шкіра.

І хоча в медіа не раз обговорювали можливі косметологічні втручання, акторка з року в рік демонструє вишуканість і впевненість у собі.

Зміни простежуються і в її творчості. Якщо на початку кар'єри вона часто втілювала образ фатальної красуні, то сьогодні обирає більш глибокі, драматичні ролі.

Нещодавно Демі Мур здивувала прихильників новим іміджем – акторка підстригла короткий боб вище плечей, про що повідомило видання People. Це стало несподіванкою, адже багато хто звик бачити її з довгим волоссям.

Це велика зміна для Демі – ми ніколи раніше не бачили її такою. Вона має дуже стильний вигляд – невимушений і сучасний. І це чудово підкреслює її індивідуальність,

– зазначив стиліст із зачісок.

У яких фільмах можна побачити Демі Мур?

Демі Мур зіграла в абсолютно різножанрових стрічках, які принесли їй світову славу. Серед найвідоміших фільмів такі стрічки:

"Привид",

"Непристойна пропозиція",

"Стриптиз",

"Солдат Джейн",

"Розкриваючи Гаррі" та інші.

Крім того, у 2025 році вона була номінована на премію Оскар за роль у фільмі "Субстанція" – стрічці в жанрі сатиричного боді-горору. У цьому фільмі Демі Мур виконала головну роль, а чимало кінокритиків називали її однією з найсильніших у кар'єрі акторки.