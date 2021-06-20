Тато може все, що завгодно: кінодобірка найкращих комедій про татусів

День батька – це нагода провести сімейний час разом за переглядом тематичних комедій. Ми пропонуємо вам добірку культових фільмів на особливу тему стосунків батьків та дітей для вашого вечора.

Найкращим подарунком для тата може стати спільний перегляд комедій про татусів. Тож Редакція Кіно 24 обрала 5 найкращих комедій про безмежну та безумовну любов татусів до своїх дітей.

До теми Прем'єри фільмів 2021 року, які вже відбулись в кінотеатрах: оцінка глядачів

5 найкращих комедій про татусів

1. Троє чоловіків та немовля

Рік: 1987

Рейтинг IMDb: 6,1

Оригінальна назва: Three Man And A Baby

Троє друзів Майкл, Пітер та Джек (Том Селлек, Стів Ґуттенберґ, Тед Денсон) живуть в своє задоволення. Хлопці розважаються та влаштовують гучні вечірки у своїй спільній великій квартирі. Але все змінюється, коли на порозі холостяцької квартири з'являється колиска з шестимісячним немовлям – позашлюбна донька одного з друзів. Тож друзям-гульвісам доведеться забути про своє самотнє життя, навчившись змінювати підгузки та готувати суміш.

"Троє чоловіків та немовля" 1987: дивіться трейлер онлайн

2. Батько нареченої

Рік: 1991

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Father of the Bride

Джордж Бенкс (Стів Мартін) – люблячий та турботливий батько двох дітей. аж ось його дочка повертається з навчання у Європі зарученою! Він не може повірити в те, що його маленька дівчинка нарешті стала дорослою та самостійною. Його чекає випробування у вигляді підготовки весілля в його будинку. Чи зможе тато все витримати?

"Батько нареченої" 1991: дивіться трейлер фільму

3. Міс Даутфайр

РІк: 1993

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригінальна назва: Mrs. Doubtfire

Після розлучення актор Деніель Хіллард може бачити своїх трьох дітей лише раз на тиждень. Однак він знаходить вихід і переодягається у чарівну та ексцентричну пані на ім'я місіс Даутфайр, щоб найнятись нянею в свою ж сім'ю.

"Міс Даутфайр" 1993: дивіться трейлер онлайн

4. Дивіться, хто говорить

Рік: 1989

Рейтинг IMDb: 5,9

Оригінальна назва: Look Who's Talking

Після невдалого роману з одруженим чоловіком вагітна самотня кар'єристка (Олімпія Дукакіс) залишається одна, щоб народити дитину. Але на шляху до пологового вона знайомиться із романтичним таксистом (Джон Траволта), який залишається супроводжувати її при пологах та перерізає пуповину. Чи знайде новонароджений Майкі нового тата?..

"Дивіться, хто говорить" 1989: дивіться трейлер онлайн

5. Великий тато

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригінальна назва: Big Daddy

Приятель просить Санні подбати про його сина на час відрядження. Хоча Санні і сам поводиться як велика дитина, він погоджується на прохання друга. Вони щойно розійшлись із дівчиною, тому він вирішує, що дитина – це чудовий спосіб довести коханій, що він самостійний та відповідальний чоловік.

"Великий тато" 1999: дивіться трейлер фільму