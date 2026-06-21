Тато вам не мама: 5 зворушливих фільмів, які треба подивитись у День батька

Традиційно у третю неділю червня у світі відзначають День батька. Цьогоріч свято припало на 21 червня.

Якщо ви не знаєте, як провести цей день, чудовою ідеєю стане сімейний кіновечір. Особливо доречно обрати фільми, які розповідають про роль батька в житті дитини, силу родинних зв'язків і важливість підтримки найрідніших людей. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок, тож кожен зможе знайти для себе історію, яка відгукнеться найбільше.

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Які фільми подивитись всією сім'єю у День батька?

У нашій добірці є фільми на будь-який смак: зворушливі драми, легкі комедії та стрічки, що вдало поєднують гумор із глибокими емоціями. Одні з них можуть викликати сльози, інші – подарувати щирий сміх, але всі вони нагадують про найважливіше – сім'ю та любов.

"У гонитві за щастям" – американський біографічний фільм 2006 року режисера Габріеля Муччіно. Стрічка заснована на реальних подіях. Вілл Сміт блискуче виконує роль Кріса Гарднера, людини, яка зіткнулася з бідністю, але не втрачає віри в краще майбутнє для себе і свого сина.

"У гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий тато" – фільм, який поєднав у собі комедію та драму. Сюжет розповідає про ньюйоркця Сонні, який раптово бере на себе турботу про маленького хлопчика й намагається "по-своєму" подорослішати.

"Великий тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"2+1" – французький кінофільм режисера Г'юго Желена. У головних ролях знялися Омар Сі та Клеманс Поезі.

"2+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кучерявка Сью" – веселий, сумний, але добрий фільм. Про чудову маленьку дівчинку, яка разом із татом живуть не маючи нічого. Вони кочують з одного міста до іншого, перебиваючись і заробляючи невинними аферами.

"Кучерявка Сью": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місіс Даутфайр" – комедійний фільм режисера Кріса Коламбуса 1993 року з Робіном Вільямсом в головній ролі. Чудова комедія, яка поєднує емоційну глибину з комедійними моментами.

"Місіс Дайтфайр": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож приготуйте попкорн, збирайте біля екрана своїх рідних і пориньте в історії, які допоможуть разом посміятися, зворушитися та ще раз замислитися над цінністю близьких людей.