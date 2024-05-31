Зламати нав'язливі стереотипи: 3 захопливі фільми про білявок

Всесвітній день білявок святкують сьогодні, 31 травня. Красуні зі світлим волоссям довгий час ставали об'єктами глузливих жартів. Ці стереотипи давно залишилися в минулому – цьому можна завдячити і фільмам зокрема.

Кіно 24 пропонує добірку цікавих фільмів про білявок. Ці стрічки доводять, що кожна жінка, незалежно від її зовнішності та кольору волосся, здатна на все.

До слова З високим рейтингом: критики назвали драму, яку мають подивитися всі підлітки

"Барбі"

Один з найпопулярніших фільмів 2023 року розповідає про ляльку-білявку, яка живе своїм найкращим життям у Барбіленді. Аж раптом вона стикається з глибокими екзистенційними питаннями, а ще зміною зовнішності: її стопи стають пласкими, а шкіра не такою гладкою.

"Барбі": дивіться трейлер онлайн

Барбі вирушає у реальний патріархальний світ, щоб зрозуміти справжнє призначення та усвідомити свою значущість.

"Сенсація"

Одразу три білявки, ролі яких відіграли Марго Роббі, Шарліз Терон та Ніколь Кідман, борються з сексуальними домаганнями на престижному телеканалі Fox News. Разом їм вдається похитнути авторитет голови й виконавчого директора каналу.

"Сенсація": дивіться трейлер онлайн

До жінок доєднуються й інші працівниці, які готові розповісти правду про нестерпну поведінку голови Fox News.

"Атомна блондинка"

У центрі сюжету шпигунського трилера – агентка Лорейн Бротон. Вона дуже приваблива та сексуальна, однак не тільки за це її цінують у Секретній розвідувальній службі. Адже агентка напрочуд хитра й володіє неймовірними професійними якостями.

"Атомна блондинка": дивіться трейлер онлайн

Лоррейн відправляється у Берлін, щоб знайти один важливий документ. Навіть для неї ця справа стає чималим випробовуванням.