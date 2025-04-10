6 неймовірних фільмів про братів і сестер, які можна дивитися всією сім'єю

Брати та сестри – найрідніші люди, яких не обирають, тому часто їм доводиться шукати спільну мову та проходити від сварок до близькості. Фільми про них показують складнощі, що бувають у сім'ї. Брати й сестри у кіно мають свій особливий шлях, а зв'язок з рідними допомагає їм пережити життєві випробування та негаразди.

В Україні та світі 10 квітня святкують День братів і сестер. До цієї зворушливої дати Кіно 24 підготувало добірку стрічок про життя та стосунки найрідніших.

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"Маленькі жінки" (2019)

Це фільм про міцний сестринський зв'язок під час дорослішання. Події відбуваються у Массачусетсі у 19 столітті, де чотири сестри мають свої унікальні життєві шляхи. Це подорож від підліткового віку до жіноцтва, перша закоханість і випробування, боротьба з тиском з боку суспільства і сімейний обов'язок. Фільм показує, як кожна сестра має свої пригоди, але це не руйнує їхні стосунки.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

"Брати Блюз" (1980)

Відома музична комедія розповідає про братів, які хочуть зібрати 5 тисяч доларів для сирітського будинку, де вони виросли – дім можуть закрити через несплату боргу. Хлопці готові відновити гурт, у якому вони грали раніше, і виступити з благодійними концертами. Брати доповнюють одне одного, а хімія між акторами створила один з найкращих дуетів братів і сестер в історії кіно.

"Брати Блюз": дивіться трейлер онлайн

"Пастка для батьків" (1998)

Сестри-близнючки Голлі та Паркер, яких розділили через розлучення, хочуть возз'єднати своїх батьків. Коли дівчата потрапляють в один літній табір, вони вигадують план – помінятися місцями, щоб сім'я знову була разом. Невпинне бажання дівчат об'єднати родину якнайкраще показує сестринський зв'язок. Це найкраще зображення близнюків у кіно, адже одній акторці (Ліндсі Лохан) вдалося показати різні характери та примхи дівчат.

"Пастка для батьків": дивіться трейлер онлайн

"Людина дощу" (1988)

У центрі сюжету – матеріалістичний егоїст Чарлі, який раптом виявляє, що батько залишив більшу частину свого маєтку старшому братові. Про нього Чарлі навіть не здогадувався, адже він багато років був у притулку. Тепер братам час познайомитися – їхня подорож назавжди змінить життя. Ця стрічка про те, як егоїзм перетворюється на прийняття і безкорисливість.

"Людина дощу": дивіться трейлер онлайн

"Літній час" (2008)

Після свого 75-річчя помирає Елен – матір трьох дітей. Синам Фредеріку й Джеремі та доньці Адрієн доведеться вирішити, що робити зі спадком покійної. Виявляється, що кожен по-своєму бачить майбутнє сімейних реліквій. Це яскравий та реалістичний погляд на сім'ю, втрату та життя.

"Літній час": дивіться трейлер онлайн

"Можеш розраховувати на мене" (2000)

Особисте життя матері-одиначки Саманти переповнене різноманітними подіями. На її роботі в банку з'являється новий бос, також труднощі з вихованням сина, стосунки з бойфрендом та братом. У цьому фільмі досліджують динаміку у відносинах дорослих брата й сестри, тут є відчуття ностальгії й сентименти. Адже попри вік, Саманта любить свого брата та прив'язана до нього.

"Можеш розраховувати на мене": дивіться трейлер онлайн