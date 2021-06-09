Сміх не без причини: найкращі комедії до Дня друзів

Дружба – сильне і глибоке поняття. Потрібно цінувати тих людей, з якими ти можеш почуватися комфортно, з якими в будь-який момент можна поділитися як гіркою сльозою, так і щирим сміхом. Та останнього нехай в кожного буде більше! До міжнародного Дня друзів 2021 редакція Кіно 24 підготувала добірку найсмішніших фільмів, яка точно вразить кожного кіномана.

Обирайте найкращий для себе фільм із нашої добірки та переглядайте зі своїми друзями.

До теми 5 фільмів 90-х, які ми не втомлюємось передивлятись

"Мадам парфумер"

Les parfums

2019Франція6,5

Головна героїня – "ніс", як вона сама про себе каже. Вона створює парфуми і працює з багатьма великими компаніями. Її новий водій, Гійом, зацікавився її роботою, але не в захваті від її темпераментного та егоїстичного характеру. Якими будуть їхні відносини – дивіться у романтичній комедії.

"Мадам парфумер" 2019: дивитися трейлер до фільму онлайн

"Загадкове вбивство"

Murder Mystery

2019США

За сюжетом, у літаку, коли Нік заснув, Одрі знайомиться з мільярдером і той одразу ж запрошує їх на сімейну вечірку, яка відбудеться на розкішній яхті. Пара, не роздумуючи, погоджується. Під час веселого святкування усі присутні дізнаються, що статки багатенького дядька дістануться його новій молодій дружині, а не близьким родичам. У цей момент на яхті зникає світло, а коли з'являється – гості вечірки помічають вбитого мільярдера, який так і не встиг заповісти багатство своїй коханій. Нік та Одрі розуміють, що саме вони будуть підозрюваними у вбивстві, тому вони розпочинають власне розслідування. Він згадує усі навички роботи полісменом, а вона – гострі сюжети детективних фільмів.

"Загадкове вбивство" 2019: дивитися трейлер до фільму онлайн

"Війна з дідусем"

The War with Grandpa

2020США, Велика Британія, Канада5,6

Неперевершена комедія розповість про американця Джека, який після втрати дружини не бачив сенсу для життя. Його донька вирішила сама доглядати за ним та запросила чоловіка жити у її домі. З цього і починаються кумедні пригоди, адже внук Джека аж ніяк не радий такому гостю. Боротьба за вільну кімнату між родичами вийшла з-під контролю та перетворилась на запеклу війну, що до сліз розсмішила мережу.

"Війна з дідусем" 2020: дивіться трейлер до фільму

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"Аферистка"

I Care a Lot

2021США, Велика Британія6,3

Успішна юристка, Марла Грейсон, блискуче використовує людей під виглядом турботи про них. Одного разу, так цинічно «обдираючи» літніх людей, вона натрапляє на "перлину" – жінку, з якою буде не все так просто. Чергова витівка головної героїні закінчиться справжнім випробуванням і перетвориться на гру виживання.

"Аферистка" 2021: дивіться трейлер

"Круелла"

Cruella

2021США, Велика Британія7,4

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер

"Ще по одній"

Druk

2020Данія, Швеція, Нідерланди7,8

Глядачу пропонують історію про чотирьох приятелів-вчителів, які випробовують теорію щастя у залежності від дози алкоголю. В теорії, про яку йдеться, людина від народження страждає від нестачі алкоголю. Тому, якщо кожного дня вживати певну обмежену дозу алкоголю, можна постійно відчувати себе щасливим. Чоловіки поринають у вир алкогольних пригод, які з часом стає важко контролювати.

"Ще по одній" 2020: дивитись трейлер фільму онлайн

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"Зависнути в Палм-Спрінгс"

Palm Springs

2020США, Гонконг7,4

За сюжетом, Найлз вже кілька десятків років прокидається в один і той же день та по-новому проживає зраду коханої дівчини на весіллі їхніх друзів. Але одного дня у петлю часу потрапляє сестра нареченої, яка змінює хід подій. Курйозні пригоди, шалені витівки й відчайдушне прагнення повернутись до звичного життя: мільйони глядачів вже оцінили комедію "Зависнути в Палм-Спрінгс".

"Зависнути в Палм-Спрінгс": дивіться трейлер до комедії

"Друзі: Возз'єднання"

Friends: The Reunion

2021США8,2

Серіал "Друзі" виходив в ефір з 1994 по 2004 роки, він вважається культовим та одним з кращих комедійних серіалів за всю історію телебачення. У 2021 році, через 17 років, зірки ще раз зустрілися на знімальному майданчику, де відтворили старі декорації квартир персонажів й, навіть, кафе Central Perk. Друзі гадали старі жарти, смішні моменти з серіалу та поділилися спогадами про роботу.

"Друзі: Возз'єднання" 2021: дивіться офіційний трейлер