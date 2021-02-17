З якої стрічки цей кіт: впізнайте знаменитих пухнастиків у кумедному тесті

Часто голлівудські режисери експериментують зі сценаріями, додаючи до них сцени зі справжніми тваринками. І коти в цьому завжди є своєрідним козирем, адже глядачі обожнюють спостерігати за цими пухнастиками.

У Міжнародний день кота, який щороку відзначають 17 лютого, пропонуємо пройти цікавий тест та перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте стрічки Голлівуду. Ми підібрали знаменитих пухнастих кіногероїв, які вже встигли стати культовими, а також нових персонажів кіно, що підкорили світ разом зі стрічками, в яких зіграли.

Рекомендуємо Який фільм подивитися: тест для тих, кому важко визначитись

Зазначимо, що 24 канал не обмежився тільки фільмами, відтак кіномани зможуть побачити кадри і з мультфільмів. Готові? Тоді випробуйте свою інтуїцію та впізнайте кота на фото.

Спробуйте також Наскільки ви добре знаєте фільми про Гаррі Поттера: тест